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VIDEOS. Se escapa del descenso: Deportes Concepción vence a O’Higgins y respira en su lucha por no volver a la B

El ‘León de Collao’ dejó los tres puntos en el sur del país bajo un intenso temporal de lluvia.

Gonzalo Miranda

Deportes Concepción superó a O&#039;Higgins

Deportes Concepción superó a O'Higgins

En el cierre de la jornada dominical por la fecha 16 de la Liga de Primera, Deportes Concepción sumó tres puntos de oro en su misión de no perder la categoría tras vencer en un partidazo a O’Higgins de Rancagua.

Un penal de Joaquín Larrivey (45′) y un verdadero golazo de Mario Sandoval (75′) estructuraron un contundente 2-0 que incluso pudo ser más, no de ser por el penal anulado que le sancionaron a Fernando Romero.

Con la victoria, Deportes Concepción salta a la decimotercera (13) posición con 17 puntos, quedando a tres del descenso directo que en este momento está en manos de Cobresal y Unión La Calera. O’Higgins por su parte, es décimo (10) con 20 unidades.

En la próxima fecha, el ‘León de Collao’ vivirá otra “final” por el descenso cuando reciba en el sur a la Universidad Católica, mientras que el ‘capo de provincia’, que a mitad de semana enfrenta a Boca por Copa Sudamericana, visitará a Deportes La Serena en La Portada.

Los goles del partido

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