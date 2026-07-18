“Préstamo hasta fin de año”: Damián Pizarro está a un paso de concretar su regreso al fútbol chileno

Damián Pizarro está a un paso de volver al fútbol chileno y todo indica que su destino será Audax Italiano. Luego de varias semanas de especulaciones sobre su futuro, el delantero de 21 años se irá de Racing tras un primer semestre para el olvido en Argentina.

De acuerdo con la información del periodista argentino Uriel Lugt, el atacante nacional tiene encaminada la rescisión de su contrato con el cuadro de Avellaneda, paso clave para concretar su arribo al elenco “itálico” en este mercado de fichajes.

“La idea es que Udinese lo ceda a préstamo hasta fin de año”, aseguró Lugt respecto a las negociaciones que se desarrollan entre las partes para que el ex Colo Colo se convierta en nuevo refuerzo del conjunto “audino”.

Damián Pizarro tuvo un discreto paso por Racing durante el primer semestre, donde apenas disputó seis partidos y no logró convertir goles. Ahora, Audax Italiano aparece como la gran oportunidad para que el joven delantero vuelva a sumar minutos y relance su carrera.