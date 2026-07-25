Voraz incendio afecta toma en Quilicura: evacúan el asentamiento y movilizan decenas de bomberos

Un incendio estructural se registra la mañana de este sábado en una toma ubicada en el sector de General San Martín con El Molino, en la comuna de Quilicura, emergencia que obligó al Cuerpo de Bomberos a declarar segunda alarma debido al despliegue de recursos requerido para combatir las llamas.

Según información preliminar, el asentamiento fue evacuado y hasta el momento, no se reportan personas lesionadas. Sin embargo, las autoridades aún no cuentan con un balance sobre la cantidad de viviendas afectadas, ya que el catastro resulta complejo al tratarse de un campamento irregular.

Durante la emergencia, Bomberos despachó sucesivamente nuevas unidades, reforzando el operativo con carros bomba, una unidad de rescate, un carro de altura y otros equipos especializados para evitar la propagación del fuego.

SALE HX-2 A 2da Alarma de Incendio Estructural GENERAL SAN MARTIN / EL MOLINO pic.twitter.com/u6BrIm4MuW — 132 • Bomberos de Quilicura (@132CBQuilicura) July 25, 2026

En paralelo, Carabineros y personal municipal resguardan el perímetro y solicitaron a los vecinos no acercarse al lugar para facilitar el trabajo de los equipos de emergencia.

El incendio continúa en desarrollo y las autoridades mantienen el monitoreo de la situación.