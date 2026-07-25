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Despliegue masivo en Arica: comienza el desalojo de 223 viviendas en Cerro Chuño

Autoridades iniciaron el procedimiento administrativo luego de que expirara el plazo para abandonar el terreno.

Nelson Quiroz

Nayadet Oyarzún

Comienza desalojo de Cerro Chuño: operativo busca erradicar histórico asentamiento ligado al crimen organizado en Arica

Comienza desalojo de Cerro Chuño: operativo busca erradicar histórico asentamiento ligado al crimen organizado en Arica

04:54

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Un amplio operativo se desarrolla este sábado en el sector de Cerro Chuño, en Arica, donde autoridades iniciaron el desalojo administrativo de 223 viviendas ocupadas irregularmente en un terreno perteneciente al Serviu.

La intervención marca el inicio de un proceso que culminará con la demolición del asentamiento, previsto para fines de agosto.

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NAYADET OYARZÚN

El procedimiento comenzó cerca de las 08:00 horas, luego de que expirara el plazo otorgado a los ocupantes para abandonar voluntariamente el lugar. De acuerdo con las autoridades, al inicio del operativo 115 viviendas ya se encontraban desocupadas.

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Cerro Chuño fue identificado durante los últimos años como un foco de alta complejidad delictual. En el sector operó una célula vinculada al Tren de Aragua, donde investigaciones de la Fiscalía y las policías permitieron desarticular delitos asociados al narcotráfico, secuestros, homicidios, torturas y extorsiones.

La seremi de Gobierno de Arica y Parinacota, Pollyana Rivera, explicó que el desalojo se desarrolla de manera mayoritariamente voluntaria y que las viviendas intervenidas están siendo inhabilitadas para impedir nuevas ocupaciones. Además, señaló que cerca del 76% de los residentes corresponde a personas extranjeras.

Las autoridades habilitaron tres puntos de apoyo para las familias afectadas: el anfiteatro del sector, la Escuela América, destinada especialmente a niños y adolescentes y la Villa Albergue, donde recibirán orientación social.

El operativo también responde a razones sanitarias. Cerro Chuño se encuentra emplazado en una zona contaminada por polimetales, como plomo y arsénico, condición que forma parte de los fundamentos legales para el desalojo.

Según el Gobierno, tras la intervención de este fin de semana continuará la inhabilitación de las viviendas y el retiro de estructuras contaminadas, antes de iniciar la demolición definitiva del asentamiento.

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