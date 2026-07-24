El peor incendio en la historia de Madrid: siniestros en Francia y España fuerzan masivas evacuaciones

Decenas de miles de personas fueron evacuadas este viernes (24.07.2026) por los incendios en el suroeste de Francia y cerca de la capital de España, donde dos grandes fuegos en el oeste de Madrid podrían unirse en un solo frente y agravar todavía más la situación.

Al menos 40.000 personas fueron evacuadas o se encontraban confinadas en la región de Madrid debido al “peor incendio de la historia” en la zona, anunció la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso.

“La previsión es que continúe el viento y que, por lo tanto, hasta la noche el incendio pueda continuar avanzando”, afirmó el delegado del gobierno regional, Fran Martín Aguirre. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, tiene previsto visitar la zona el sábado por la mañana.

Los bomberos luchaban este viernes para impedir la confluencia de los diferentes focos de fuego, aunque sin éxito.

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Llamas podrían tomar fuerza

Ahora el temor es que el incendio en la región de Madrid (que quemó 6.000 hectáreas) y otro en la provincia vecina de Castilla y León (9.000 hectáreas arrasadas) se unan, lo que daría mucha más fuerza al fuego.

El consejero regional de Medio Ambiente, Carlos Novillo, dijo que el incendio en suroeste de la región se encuentra en su “momento álgido” y que “está ya fuera de capacidad de extinción”.

Por su parte, la Guardia Civil detuvo a una persona y otra está siendo investigada como posibles autores del incendio en Castilla y León.

Aunque todavía lejos de la capital, las llamas afectan una serie de municipios residenciales bastante poblados, a menudo rodeados de colinas, zonas boscosas y matorrales que propician la propagación del fuego.

“Tengo 53 años y he visto incendios importantes, pero uno tan grande como este, no”, afirma Félix Hernández, concejal del municipio de Aldea del Fresno, que fue totalmente evacuado.

Otro importante incendio en Guadalajara, desatado el jueves en una zona al noreste de Madrid poco poblada y que quemó 32.000 hectáreas, está ahora en fase de estabilización, con el ejército retirado de la zona.

Las condiciones meteorológicas complican la labor de los bomberos y los militares que trabajan para intentar contener las llamas, según las imágenes difundidas por la Guardia Civil.

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110.000 evacuados en Francia

En Francia el fuego tampoco da tregua, y arrasa zonas cercanas de la preciada región vinícola de Burdeos, en el suroeste del país, donde los incendios obligaron a residentes y turistas a huir de la península de Cap Ferret en barco y por carretera, en plena temporada de vacaciones de verano.

En total unas 110.000 personas fueron evacuadas de las zonas amenazadas por por los incendios forestales en el suroeste de Francia, donde las llamas han arrasado 14.000 hectáreas, informó el viernes el ministro del Interior, Laurent Nuñez.

El ministro prometió que las autoridades francesas “harán todo lo posible para proteger” la ciudad de Burdeos, cerca de la zona delos incendios.

Los departamentos de Gironda (con Burdeos como capital) y de Las Landas, ambos en en el suroeste, son los más afectados.

En un polideportivo del pueblo de Lège Cap Ferret, Maria Lalanne, una vecina de 90 años y sin familia, fue evacuada durante la noche y tuvo que dejar en casa su audífono y sus gafas. “No sé cuánto va a durar esto. No sé qué pasó con mi casa”, dice aturdida.

jc (afp, efe)