No es flojera, es biología: Por qué tu cuerpo te pide no moverte en invierno y cómo “engañarlo”

Las bajas temperaturas, la lluvia y las pocas horas de luz natural transforman la rutina de millones de personas durante el invierno.

Sin embargo, lo que habitualmente se atribuye a una falta de disciplina o fuerza de voluntad tiene, en realidad, una explicación fisiológica respaldada por la ciencia.

Un estudio publicado en el Journal of Clinical Medicine (2025) evaluó a 168 adultos antes y después del invierno, registrando un aumento significativo de peso, grasa total y grasa visceral en pocas semanas, con un incremento promedio superior a un kilogramo.

Asimismo, una investigación posterior publicada en la revista Medicina realizó un seguimiento de un año a los mismos participantes, concluyendo que ese peso ganado no se pierde de manera espontánea en primavera, contribuyendo de forma acumulativa al aumento de peso anual.

Según explica Juan Raúl Bravo, kinesiólogo de Kinegun, este fenómeno responde a mecanismos de adaptación del propio organismo:

“El frío y la menor luz envían una señal de ahorro energético: baja el gasto calórico, sube el apetito y cambian los patrones de sueño. No es falta de disciplina, es una respuesta adaptativa del organismo”, detalla el especialista.

Bravo advierte además sobre el impacto del anochecer temprano: “Cuando oscurece cerca de las 18:00 horas, el cuerpo adelanta la producción de melatonina, lo que genera somnolencia y reduce la energía para entrenar después de la jornada laboral”.

Suspender la actividad física a la espera de un mejor clima es, según el kinesiólogo, el error más común: “Mientras más tiempo permanece inactivo el cuerpo, mayor es la pérdida de masa muscular, la cual es determinante para el gasto energético diario. Por eso, retomar tras varios meses resulta mucho más difícil”.

Por su parte, Yerko Cataldo, profesor de Educación Física, entrenador personal y diplomado en Nutrición Deportiva, confirma que el patrón es transversal en los centros de entrenamiento:

“En invierno es habitual ver un aumento de entre 1 y 3 kilos debido a una menor actividad, más tiempo en espacios cerrados y mayor consumo de alimentos calóricos. Sin embargo, mantenerse activo con solo dos o tres sesiones semanales puede ser suficiente para prevenir este aumento estacional”, aclara Cataldo.

Cinco Estrategias para mantenerse activo sin perder el ritmo

Para evitar los efectos del sedentarismo invernal no se requieren rutinas extenuantes, sino pequeños ajustes sostenibles en el tiempo: