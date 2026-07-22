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No es flojera, es biología: Por qué tu cuerpo te pide no moverte en invierno y cómo “engañarlo”

Estudios recientes confirman que el aumento de peso invernal es real y suele mantenerse en el tiempo si no se toman medidas.

Gonzalo Miranda

No es flojera, es biología: Por qué tu cuerpo te pide no moverte en invierno y cómo “engañarlo”

Las bajas temperaturas, la lluvia y las pocas horas de luz natural transforman la rutina de millones de personas durante el invierno.

Sin embargo, lo que habitualmente se atribuye a una falta de disciplina o fuerza de voluntad tiene, en realidad, una explicación fisiológica respaldada por la ciencia.

Un estudio publicado en el Journal of Clinical Medicine (2025) evaluó a 168 adultos antes y después del invierno, registrando un aumento significativo de peso, grasa total y grasa visceral en pocas semanas, con un incremento promedio superior a un kilogramo.

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Asimismo, una investigación posterior publicada en la revista Medicina realizó un seguimiento de un año a los mismos participantes, concluyendo que ese peso ganado no se pierde de manera espontánea en primavera, contribuyendo de forma acumulativa al aumento de peso anual.

Según explica Juan Raúl Bravo, kinesiólogo de Kinegun, este fenómeno responde a mecanismos de adaptación del propio organismo:

“El frío y la menor luz envían una señal de ahorro energético: baja el gasto calórico, sube el apetito y cambian los patrones de sueño. No es falta de disciplina, es una respuesta adaptativa del organismo”, detalla el especialista.

Bravo advierte además sobre el impacto del anochecer temprano: “Cuando oscurece cerca de las 18:00 horas, el cuerpo adelanta la producción de melatonina, lo que genera somnolencia y reduce la energía para entrenar después de la jornada laboral”.

Suspender la actividad física a la espera de un mejor clima es, según el kinesiólogo, el error más común: “Mientras más tiempo permanece inactivo el cuerpo, mayor es la pérdida de masa muscular, la cual es determinante para el gasto energético diario. Por eso, retomar tras varios meses resulta mucho más difícil”.

Por su parte, Yerko Cataldo, profesor de Educación Física, entrenador personal y diplomado en Nutrición Deportiva, confirma que el patrón es transversal en los centros de entrenamiento:

“En invierno es habitual ver un aumento de entre 1 y 3 kilos debido a una menor actividad, más tiempo en espacios cerrados y mayor consumo de alimentos calóricos. Sin embargo, mantenerse activo con solo dos o tres sesiones semanales puede ser suficiente para prevenir este aumento estacional”, aclara Cataldo.

Cinco Estrategias para mantenerse activo sin perder el ritmo

Para evitar los efectos del sedentarismo invernal no se requieren rutinas extenuantes, sino pequeños ajustes sostenibles en el tiempo:

  1. Moversé diariamente (aunque sea poco): 20 minutos de movimiento en casa rinden más que una rutina intensa que se abandona a las pocas semanas. En días de lluvia o frío extremo, la electroestimulación (TENS/EMS) permite activar grupos musculares específicos sin salir a la calle.
  2. Priorizar la recuperación muscular: El frío aumenta la rigidez corporal y las contracturas. El uso de herramientas de compresión neumática (como las botas Therapress) ayuda a activar la circulación y aliviar la sensación de piernas pesadas.
  3. Cuidar la calidad del sueño: La falta de luz altera el ritmo circadiano. Se recomienda desconectar las pantallas 30 minutos antes de dormir o apoyarse en tecnologías de microestimulación transcraneal (como Zleep) para reducir la activación cerebral y conciliar un mejor descanso.
  4. Aprovechar la luz natural matutina: Caminar 10 minutos durante las primeras horas del día ayuda a regular el reloj biológico, mejorando el ánimo diurno y la calidad del sueño por la noche.
  5. Establecer metas realistas y medir la composición corporal: Más allá del número en la pesa, lo relevante es conservar la masa muscular y controlar la grasa visceral. El monitoreo en casa con balanzas inteligentes de bioimpedancia (como Body Pro Go) permite evaluar de manera precisa el progreso real.

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