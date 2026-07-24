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Corte de luz en Santiago este viernes 24 de julio: Enel confirma interrupciones en 9 comunas de la RM

Revisa acá los horarios y los sectores que se verán afectados por la suspensión del servicio.

Sebastián Escares

Cables de luz

Cables de luz / Pablo Ovalle Isasmendi

Nuevos cortes de luz afectarán a la capital. Así lo anunció Enel, quienes a través de su sitio web anunciaron una serie de interrupciones en el suministro en nueve comunas de la región Metropolitana durante este viernes 24 de julio.

Según lo comunicado por la empresa, se trata de trabajos programados para mejorar la calidad del servicio.

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Cabe señalar que las interrupciones son en sectores acotados de cada comuna, es decir, no afectan a la totalidad de las mismas.

En algunas zonas de Santiago los cortes de luz se podrían prolongar por hasta siete horas. A continuación, el detalle:

  • San Miguel: desde las 10:00 horas hasta las 17:00 horas.
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  • Cerrillos: desde las 10:00 horas hasta las 16:00 horas.
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  • La Cisterna: desde las 10:00 horas hasta las 16:00 horas.
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  • La Florida: desde las 10:00 horas hasta las 15:00 horas.
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  • Santiago: desde las 10:00 horas hasta las 16:00 horas.
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  • Las Condes: desde las 11:00 horas hasta las 17:00 horas.
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  • Vitacura: desde las 10:00 horas hasta las 12:30 horas.
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  • Conchalí: desde las 10:00 horas hasta las 16:00 horas.
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  • Lo Barnechea: desde las 11:00 horas hasta las 17:00 horas.
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