Un campeón con España le entregó la medalla del Mundial a su abuelo y así reaccionó: la imagen es conmovedora
El lateral de la selección española Pedro Porro compartió el emotivo momento en sus redes sociales.
Pedro Porro, una de las figuras de la selección de España, protagonizó un emotivo momento al regresar a su país tras consagrarse campeón del Mundial 2026, disputado en Estados Unidos, México y Canadá.
Mediante sus redes sociales, el lateral del Tottenham publicó un video del instante en que le entregó su medalla de campeón del mundo a su abuelo, Antonio Sauceda, quien fue fundamental en su formación como futbolista desde pequeño.
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“Ahora sí”, le dijo Porro a su abuelo al entregarle la medalla, cumpliendo la promesa que le había hecho antes de la cita planetaria. Luego, en su publicación de Instagram, posteó: “Misión cumplida”.
Mientras tanto, su abuelo, visiblemente emocionado, le respondió: ”Está preciosa. Es un orgullo esto. Tú no lo sabes bien, pero yo lo llevo aquí adentro“. El registro se viralizó rápidamente en redes sociales y conmovió al mundo del fútbol.
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