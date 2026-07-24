Un campeón con España le entregó la medalla del Mundial a su abuelo y así reaccionó: la imagen es conmovedora

Pedro Porro, una de las figuras de la selección de España, protagonizó un emotivo momento al regresar a su país tras consagrarse campeón del Mundial 2026, disputado en Estados Unidos, México y Canadá.

Mediante sus redes sociales, el lateral del Tottenham publicó un video del instante en que le entregó su medalla de campeón del mundo a su abuelo, Antonio Sauceda, quien fue fundamental en su formación como futbolista desde pequeño.

“Ahora sí”, le dijo Porro a su abuelo al entregarle la medalla, cumpliendo la promesa que le había hecho antes de la cita planetaria. Luego, en su publicación de Instagram, posteó: “Misión cumplida”.

Mientras tanto, su abuelo, visiblemente emocionado, le respondió: ”Está preciosa. Es un orgullo esto. Tú no lo sabes bien, pero yo lo llevo aquí adentro“. El registro se viralizó rápidamente en redes sociales y conmovió al mundo del fútbol.