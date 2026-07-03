“Gracias por darme la oportunidad...”: el emotivo mensaje que dejó Fernando Kliche a Chile en una de sus últimas entrevistas

El viernes se informó la muerte de Fernando Kliche, actor uruguayo nacionalizado chileno que desarrolló una extensa carrera en el cine, el teatro y la televisión. “Transitó con maestría entre el drama y la comedia, y con mucha tristeza lo despedimos el día de hoy”, escribieron desde ChileActores.

Tras la noticia, fueron muchas las voces que lo recordaron e incluso se viralizó una parte de una de sus últimas entrevistas en televisión. En 2025, él y Adriano Castillo compartieron con el periodista Rodrigo Sepúlveda en el programa Te Invito de Mega.

Kliche aprovechó para enviar emotivas palabras a aquel público que lo había seguido por años en una infinidad de proyectos.

“Amigas y amigos, quiero tener la oportunidad, gracias por la pasada que me dan, de poder agradecerles a todos y cada uno de ustedes que me están mirando”, dijo en su momento.

“Gracias por darme la oportunidad de haber desarrollado este oficio maravilloso que es la actuación; gracias por haberme entregado esa otra parte que no tiene que ver con la recompensa que es el salario, sino que es el reconocimiento. Eso lo tengo que agradecer muchísimo y no tiene valor”, añadió.

“Así que a Chile, al público chileno, muchas, muchas gracias, en nombre de mi padre, mío y de mi hijo”, cerró.