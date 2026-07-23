Actor de Hollywood vomita en plena entrevista mientras promocionaba “La Odisea”: video arrasa en redes
El famoso participaba en una entrevista para promocionar sus nuevas citas, incluida la película de Christopher Nolan, cuando el desafío gastronómico se salió de control.
La intensa promoción de La Odisea, la nueva superproducción de Christopher Nolan que está batiendo récords de preventa en cines de todo el mundo, sigue dejando momentos inesperados.
Mientras la película se consolida como uno de los grandes fenómenos cinematográficos del año, uno de sus protagonistas protagonizó un episodio que rápidamente se viralizó en redes sociales.
Todo ocurrió durante una nueva edición de Hot Ones, el popular programa de entrevistas en el que las celebridades responden preguntas mientras comen alitas con salsas de picante progresivamente más intenso.
Lo que comenzó como una conversación sobre los desafíos del rodaje, anécdotas entre colegas y los próximos estrenos de Hollywood terminó convirtiéndose en un verdadero caos.
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En concreto, el protagonista del momento fue Tom Holland, quien compartió el episodio junto a Jon Bernthal, ambos invitados para promocionar La Odisea y también Spider-Man: Brand New Day.
A medida que avanzaba el desafío, el nivel de picante comenzó a pasar factura. Entre lágrimas, sudor y vasos de leche para intentar aliviar el ardor, uno de los invitados sufrió una fuerte reacción física que sorprendió incluso al equipo de producción.
En medio de la grabación, el actor no logró contener las náuseas y terminó vomitando en el set. Lejos de detener la grabación, los presentes reaccionaron entre risas y bromas. “¿Alguien había vomitado antes?”, se escucha preguntar, mientras otro integrante del equipo celebra que pudiera tratarse de la primera vez que ocurría algo así en el programa.
Pese al incómodo momento, Holland continuó con el cierre del video. El episodio rápidamente se convirtió en tendencia en redes sociales, donde miles de usuarios compartieron el clip y destacaron la buena disposición de ambos actores para continuar la grabación pese a las extremas condiciones del reto gastronómico.
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