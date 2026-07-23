Actor de Hollywood vomita en plena entrevista mientras promocionaba “La Odisea”: video arrasa en redes

La intensa promoción de La Odisea, la nueva superproducción de Christopher Nolan que está batiendo récords de preventa en cines de todo el mundo, sigue dejando momentos inesperados.

Mientras la película se consolida como uno de los grandes fenómenos cinematográficos del año, uno de sus protagonistas protagonizó un episodio que rápidamente se viralizó en redes sociales.

La fiebre por “La Odisea” dispara el boom del IMAX en Chile: preventas baten récords y cines amplían funciones https://t.co/bnzLLzCPF9 — Radio ADN (@adnradiochile) July 23, 2026

Todo ocurrió durante una nueva edición de Hot Ones, el popular programa de entrevistas en el que las celebridades responden preguntas mientras comen alitas con salsas de picante progresivamente más intenso.

Lo que comenzó como una conversación sobre los desafíos del rodaje, anécdotas entre colegas y los próximos estrenos de Hollywood terminó convirtiéndose en un verdadero caos.

En concreto, el protagonista del momento fue Tom Holland, quien compartió el episodio junto a Jon Bernthal, ambos invitados para promocionar La Odisea y también Spider-Man: Brand New Day.

A medida que avanzaba el desafío, el nivel de picante comenzó a pasar factura. Entre lágrimas, sudor y vasos de leche para intentar aliviar el ardor, uno de los invitados sufrió una fuerte reacción física que sorprendió incluso al equipo de producción.

En medio de la grabación, el actor no logró contener las náuseas y terminó vomitando en el set. Lejos de detener la grabación, los presentes reaccionaron entre risas y bromas. “¿Alguien había vomitado antes?”, se escucha preguntar, mientras otro integrante del equipo celebra que pudiera tratarse de la primera vez que ocurría algo así en el programa.

Tom Holland has become the first person to actually vomit on the set of ‘HOT ONES’.



“I love being the first!” pic.twitter.com/r6yoKrSB2B — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) July 23, 2026

Pese al incómodo momento, Holland continuó con el cierre del video. El episodio rápidamente se convirtió en tendencia en redes sociales, donde miles de usuarios compartieron el clip y destacaron la buena disposición de ambos actores para continuar la grabación pese a las extremas condiciones del reto gastronómico.