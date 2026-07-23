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VIDEO. Micro cae a una quebrada en Coquimbo: chofer aseguró que una falla en los frenos desató el accidente

El vehículo no llevaba ocupantes al momento del hecho. Las autoridades realizan diligencias para esclarecer lo ocurrido.

Martín Neut

Micro cae a una quebrada en Coquimbo

Micro cae a una quebrada en Coquimbo

Un bus de la empresa Lisanco protagonizó un accidente la tarde de este jueves en Coquimbo, luego de salirse de la ruta y terminar desbarrancado en una quebrada.

Afortunadamente, la máquina no transportaba pasajeros, por lo que la emergencia no dejó personas afectadas entre usuarios del servicio.

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De acuerdo con los antecedentes entregados por Carabineros, el conductor perdió el control del vehículo y aseguró que el bus presentó una falla en los frenos de aire.

Ante esa situación, habría optado por dirigir la máquina hacia un árbol con la intención de detener su marcha y evitar consecuencias mayores, aunque finalmente terminó fuera del camino.

Desde la policía informaron que el chofer mantenía su documentación al día y que las pruebas realizadas descartaron consumo de alcohol. En tanto, el bus permanecerá en el lugar del accidente hasta que sea retirado por una grúa, mientras se investigan las circunstancias que originaron el hecho.

@demonlina_sh

Se arrancó la micro sin pasajeros y sin chofer, terminó en la quebrada de las rosas 🚍

♬ sonido original - Alex Molina

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