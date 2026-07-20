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Sistema frontal en Chile: Gobierno anuncia Estado de Catástrofe en Coquimbo y Huasco

La medida fue confirmada este lunes, después de que el Ejecutivo defendiera inicialmente que las herramientas disponibles eran suficientes para enfrentar la emergencia por las lluvias.

Nelson Quiroz

19 de julio de 2026 / COQUIMBO La Ruta D-43, que conecta La Serena con Ovalle, permanece interrumpida a la altura del sector de Tambillos, en la comuna de Coquimbo, debido a la activación de quebradas provocada por las intensas precipitaciones que afectan a la región. FOTO:IGNACIO RAMIREZ/ AGENCIAUNO

19 de julio de 2026 / COQUIMBO La Ruta D-43, que conecta La Serena con Ovalle, permanece interrumpida a la altura del sector de Tambillos, en la comuna de Coquimbo, debido a la activación de quebradas provocada por las intensas precipitaciones que afectan a la región. FOTO:IGNACIO RAMIREZ/ AGENCIAUNO / Pablo Ovalle Isasmendi

El Gobierno confirmó la mañana de este lunes la declaración de Estado de Catástrofe para las zonas más afectadas por el sistema frontal, decisión anunciada por el Presidente José Antonio Kast tras un Consejo de Gabinete en La Moneda.

La medida se adopta tras la evaluación del impacto de las intensas precipitaciones, que han provocado desbordes de ríos, activación de quebradas, daños en infraestructura, interrupciones de conectividad y miles de personas afectadas en el centro-norte del país.

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En concreto, el Mandatario indicó que el estado de atástrofe se activará en la región de Coquimbo y la Provincia del Huasco.

Según detalló el jefe ed Estado, tras las evaluaciones realizadas con la Escuela de Infantería, la Fuerza Aérea y el SHOA, se determinó solicitar la activación de la medida.

Además, informó que el subsecretario de Desarrollo Regional ya se encontraba desplegado en terreno apoyando a la delegada provincial del Huasco debido a los cortes de rutas, mientras que se instruyó al ministro de Obras Públicas permanecer en la Región de Coquimbo para coordinar las labores de respuesta y recuperación.

El anuncio marca un cambio respecto de la postura expresada la noche del domingo por el ministro del Interior, Claudio Alvarado, quien había señalado que las herramientas disponibles permitían enfrentar la fase de emergencia mientras se completaba el catastro de daños.

La decisión llega luego de una creciente presión ejercida por alcaldes, gobernadores, parlamentarios y dirigentes políticos, quienes durante las últimas horas solicitaron decretar estado o zona de catástrofe, especialmente para las regiones de Coquimbo y Atacama, argumentando que la magnitud de los daños superó la capacidad de respuesta de los gobiernos regionales y municipios.

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