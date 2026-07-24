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Jugadores de O’Higgins se acercaron a Leandro Paredes para pedirle su camiseta y esto ocurrió: la escena ya es viral

Tras el pitazo final en La Bombonera, varios futbolistas del elenco rancagüino se acercaron al volante de Boca Juniors para intercambiar camiseta, aunque solo uno logró el objetivo.

Periodista de Radio ADN desde 2022. Forma parte del equipo de Deportes como redactor web, donde cubre la actualidad del fútbol, tenis y otras disciplinas.Bastián Lizama

Captura @DiarioOle

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O’Higgins cayó por 1-0 ante Boca Juniors en La Bombonera por el duelo de ida de los playoffs de la Copa Sudamericana 2026, resultado que dejó al equipo de Lucas Bovaglio con la obligación de remontar la serie en el partido de vuelta en Rancagua.

Al margen de la derrota, el final del partido dejó una escena que se viralizó en redes sociales. Tras el pitazo final, varios jugadores del “Capo de Provincia” se acercaron a Leandro Paredes para intentar quedarse con su camiseta. El volante argentino, campeón del mundo en Qatar 2022, había jugado hace apenas cuatro días la final del Mundial 2026.

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Sin embargo, solo uno consiguió el ansiado recuerdo: Juan Leiva, quien, una vez terminado el encuentro, se acercó al mediocampista trasandino y logró quedarse con su indumentaria, llevándose un especial recuerdo de Buenos Aires.

El momento fue captado por las cámaras de ESPN y Olé, que captaron el momento exacto en que Leiva y Paredes se saludaron e intercambiaron sus camisetas sobre el terreno de juego de La Bombonera.

“Y vos... ¿Qué darías por la 5 Azul y Oro de LEANDRO PAREDES? ¡Un afortunado de O’Higgins logró cambiar su casaca con el crack Xeneize, luego del gran partido por los playoffs de la Sudamericana!“, escribió la cuenta de SportsCenter.

Ahora, Juan Leiva y O’Higgins deberán dar vuelta la página rápidamente de cara a la revancha ante Boca Juniors, programada para el próximo jueves 30 de junio a las 20:30 horas en el estadio El Teniente.

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