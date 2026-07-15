La exalcaldesa de Antofagasta, Karen Rojo, concretó su regreso a Chile tras ser extraditada desde Países Bajos, cerrando así una extensa etapa del proceso judicial que comenzó luego de su salida del país en 2022.

La llegada se produjo bajo un estricto operativo y con bajo perfil, en una jornada marcada por el silencio de la exjefa comunal, quien volvió al país para enfrentar el cumplimiento de su condena por fraude al Fisco.

Rojo viajó escoltada por funcionarios de la PDI de Interpol.

Regreso bajo custodia

El retorno de Karen Rojo se concretó luego de que las autoridades neerlandesas autorizaran su extradición a Chile. La exalcaldesa había sido condenada a cinco años y un día de presidio efectivo por fraude al Fisco, en el marco de una causa vinculada a su gestión municipal.

Será ahora la justicia chilena la que deberá resolver los pasos inmediatos sobre su situación judicial y el cumplimiento efectivo de la pena.

El caso de Rojo generó amplio interés público, ya que su retorno ocurre después de años en Europa y tras un proceso de extradición que mantuvo en suspenso el cumplimiento de la sentencia dictada en Chile.

Con su llegada al país, el foco vuelve a instalarse en el cierre judicial de una de las causas más comentadas vinculadas a autoridades municipales en los últimos años.