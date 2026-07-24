“La ‘Rubia’ empezó a gritar ‘No quiero morir’”: el “Chino” entrega su verdad tras el rescate en el Cajón del Maipo

El pasado miércoles, Carabineros logró rescatar a Manuel “Chino” Orellana, Martina Núñez y Magdalena Retamal en el Cajón del Maipo.

Dos días después del rescate, el programa Hay que decirlo conversó con Orellana, quien entregó su versión de lo ocurrido.

Al ser consultado por las condiciones climáticas que encontraron al subir hacia el Cajón del Maipo, el “Chino” aseguró que “siempre estuvo bueno”.

“El clima siempre estuvo bueno, nunca chispeó, hasta llegar allá arriba. La barrera de San Gabriel estaba arriba y pasé por la comisaría lento por si me querían controlar, pero nunca lo hicieron”, indicó.

Ante la insistencia de Ignacio Gutiérrez sobre si nadie revisó el pronóstico del tiempo, Orellana sorprendió con su respuesta.

“Yo soy ermitaño, no ocupo redes sociales ni tengo celular”, afirmó.

“La idea de subir al Cajón del Maipo fue de los tres”

‘Nacho’ Gutiérrez también le consultó de quién había sido la idea de subir al Cajón del Maipo.

“La idea fue de los tres. Nunca anduvimos tomando alcohol. Yo estaba en una avenida y Betzabé me paró, me saludó y me comentó que estaban comprando en un negocio”, relató.

Luego agregó:

“Como no había mal tiempo, subimos re bien. Abajo no hubo ningún control y llegamos hasta San Gabriel, donde tampoco hubo control. Cuando llegué a Baños Morales, me encontré con unos amigos arrieros para preguntarles cómo estaba el clima y nos dijeron que estaba bien”.

Manuel también comentó que el plan era llegar hasta las termas de Valle de Colina, ya que las parvularias no las conocían.

“Ellas querían llegar a las termas y yo también. Ellas no las conocían. Yo las conocía a ellas por su jardín, porque mi familia es comerciante y está cerca de ahí. Siempre como amigos”.

Además, recordó el momento en que llegaron al lugar.

“Cuando llegamos a las termas no había nadie y me puse nervioso. Les dije que la hiciéramos corta para tomarnos la foto y devolvernos. No se querían tirar porque no tenían la ropa adecuada”.

“La ‘Rubia’ se puso a gritar: ‘Amigo, no quiero morir’”

Al ser consultado sobre cómo conocía el refugio, Manuel Orellana explicó:

“Yo tengo relación con la familia y conocía el refugio porque he andado en las aventuras de arriero”.

El “Chino” también recordó el momento en que decidieron refugiarse en el lugar donde posteriormente fueron rescatados.

“Se complicó cuando la camioneta se me empezó a patinar y se me fue para atrás, cerca del barranco. Ahí me puse nervioso porque la ‘Rubia’ se puso a gritar: ‘No quiero morir’. Le dijimos que se relajara y nos bajamos para ver el tema de la camioneta, que estaba cerca del barranco”.

Luego continuó:

“En ese momento les dije que nos fuéramos al refugio, eran 15 minutos caminando. Magdalena era la más nerviosa. Empezó a nevar a las siete de la mañana. La primera noche no tenía ni encendedor. En el refugio había leña, le puse un poco de aceite para prender el fuego. Mis amigas se sorprendieron y yo les decía que era de montaña”.

Respecto a la presencia de alcohol en el refugio, Orellana fue categórico al señalar que no les pertenecía.

“El alcohol que había era del refugio. Nunca tomamos nada. Les dije que esperáramos a que aclarara para ver los recursos y luego irnos a la camioneta”.

“Nunca pasó nada porque todos somos amigos”

Con el paso de los días surgieron especulaciones sobre un posible affaire entre Manuel Orellana y las dos parvularias, algo que el “Chino” descartó.

“Nunca pasó nada porque todos somos amigos. Yo nunca quise tener un romance con ellas. Yo tengo pareja”, explicó.

Asimismo, agregó:

“Nosotros no andábamos carreteando, no tuvimos acceso a la disco y nos fuimos para allá. Teníamos que hacer la hora hasta las cuatro de la mañana”.

Finalmente, se refirió a la preocupación que sintieron mientras permanecían aislados.

“La desesperación era por lo que iban a decir nuestras parejas y nuestras familias. Todos pensaban que estábamos de jarana”.

El estado del refugio tras el rescate

Un día después del rescate se difundió un video que mostró el estado en que quedó el refugio donde permanecieron Manuel Orellana, Martina Núñez y Magdalena Retamal. En las imágenes se apreciaba, entre otras cosas, una olla con tallarines.

Sobre ello, Orellana explicó:

“La olla de los tallarines era de los trabajadores y ya estaba hecha. Cuando abrí la puerta del refugio había un gato. Ahí les dije a las chiquillas: ‘Estamos con Dios’, y ellas se alegraron. Martina le hizo cariño y el gatito nunca se fue”.

Finalmente, relató:

“La ‘Rubia’ quería bajar caminando y cuando apareció todo nevado empezamos a revisar los víveres. Había una botella con 700 litros de agua. La Rubia hizo unos tallarines y, en la desesperación, hizo un puré de tallarines".