Histórico club nocturno de Santiago anuncia su cierre definitivo: “Nos echaron por escandalosas”

Uno de los clubes nocturnos más reconocidos de la comunidad LGBTQIA+ en Santiago anunció su cierre definitivo.

A través de un comunicado publicado en redes sociales, Club Burdel informó que dejará de funcionar el próximo 31 de julio, luego de que no se renovara su patente comercial.

Con un mensaje cargado de humor e ironía, el recinto atribuyó su salida a su sello festivo. “Nos echaron por escandalosas”, señalaron, agregando que los karaokes, las celebraciones y el ambiente que caracterizó al local “al parecer tienen consecuencias”.

El equipo del club ubicado en Constitución 74, Providencia, aseguró que aprovechará sus últimos días para despedirse como comenzó su historia: con música, baile y fiestas. “Vamos a carretear, cantar, brindar y celebrar cada noche como si fuera la última. Porque, bueno, en realidad, lo es”, expresaron, invitando a sus clientes a participar en el cierre.

El anuncio provocó una inmediata ola de reacciones en redes sociales. Decenas de seguidores lamentaron la noticia, destacando el rol que el recinto cumplía como espacio de encuentro para la diversidad sexual y cuestionando la decisión de no renovar la patente.

Durante años, Club Burdel se consolidó como uno de los espacios más emblemáticos de la noche santiaguina, conocido por sus fiestas temáticas, espectáculos y ambiente inclusivo.

Salvo un cambio de última hora, el recinto vivirá sus jornadas finales hasta el 31 de julio, fecha en la que pondrá fin a su funcionamiento en su actual ubicación, cerrando un ciclo que marcó a una generación de asistentes.