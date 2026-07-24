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Científicos descubren más de 8.000 nuevas especies de insectos en el bosque de Ecuador

Luego de seis años de investigación, un grupo de expertos logró revelar una biodiversidad sin precedentes.

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Científicos descubren más de 8.000 nuevas especies de insectos en el bosque de Ecuador

Científicos descubren más de 8.000 nuevas especies de insectos en el bosque de Ecuador / Ben Pipe/robertharding

Científicos de Ecuador anunciaron el jueves que identificaron genéticamente más de 8.000 nuevas especies de insectos en un bosque protegido del Chocó Andino ecuatoriano, declarado reserva mundial de la biosfera.

Los investigadores, que publicaron sus apuntes en la revista Scientific Data, compararon el material genético de los ejemplares recolectados en la reserva privada Mashpi-Tayra, ubicada en el noroeste de la capital Quito, con el de otros insectos registrados en una base mundial de datos.

Casi el 100 % son especies únicas en Ecuador

Con ello determinaron que estos ejemplares corresponden a “especies nuevas”, según señaló Diego Inclán, director del Instituto Nacional de Biodiversidad (Inabio) de Ecuador, un país pequeño, pero con una gran diversidad.

“Siempre hablamos de que el Ecuador es megadiverso, pero ha sido muy difícil ponerle números a esa megadiversidad”, explica Inclán en un comunicado del Inabio.

“Hoy empezamos a darle números desde la ciencia. En Mashpi encontramos más de 8.000 especies en un solo punto de muestreo”, agrega.

De las 8.000 variedades, “el 97 % son únicas, no hay en ningún otro lado del planeta. Es una locura”, asegura.

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Cada uno de estos insectos luego deberá ser descrito a detalle y nombrado de la forma tradicional.

Tras seis años de investigación, uno de los cuales fue destinado exclusivamente para recolección de ejemplares, los científicos se encontraron en su mayoría con especies no registradas de moscas, avispas y mariposas.

“Usamos una nueva tecnología para describir las especies por su huella genética (...) Una diversidad genética es el equivalente a la especie. La única diferencia es que no tiene nombre, tiene un código”, señaló Inclán.

Esfuerzo de más de 50 países

La investigación es parte de una iniciativa del Centro de Genómica de la Biodiversidad de la Universidad de Guelph en Canadá. El programa incluye a 50 países y estudia cómo cambian las comunidades de artrópodos a través del tiempo y frente a los cambios en el medioambiente.

Estos “son datos superúnicos y ya son datos comprobados. Ojalá también esto sirva para definir políticas de conservación a nivel local y estatal”, señaló Mateo Roldán, director de investigación de Mashpi.

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