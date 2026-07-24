“Gracias por el amor”: la despedida del esposo de Reimundo Tello, hombre que conmovió a Chile tras matrimonio en la UTI

Cristián Núñez, esposo de Reimundo Tello, confirmó el fallecimiento de su pareja y agradeció las numerosas muestras de cariño que ambos recibieron desde que su historia conmovió a Chile tras contraer un Acuerdo de Unión Civil en el Hospital Provincial de Ovalle.

A través de un mensaje público, Cristián informó que Reimundo murió durante la noche del jueves, luego de permanecer dos semanas internado en la Unidad de Tratamientos Intensivos (UTI) del recinto asistencial.

HOSPITAL PROVINCIAL DE OVALLE Ampliar

“Por este medio queremos informar el sensible fallecimiento de Raimundo, quien estuvo luchando dos semanas en la UTI del Hospital de Ovalle. Él falleció anoche, cerca de las 11 de la noche”, expresó.

En sus palabras, también dedicó un especial reconocimiento al personal de salud que acompañó a la pareja durante el proceso. “Estamos muy agradecidos con el Hospital de Ovalle por todo lo que hizo con nosotros, por todo el apoyo que nos brindó”, señaló.

Cristián aprovechó además de agradecer a la comunidad por el respaldo recibido desde que la historia de ambos se hizo conocida. “Queríamos informarle también a la comunidad para que ellos sepan, y muchas gracias por todo el amor que nos han entregado, por todo el apoyo que nos brindaron. Estamos muy agradecidos de toda la comunidad en general”, manifestó.

La historia de Reimundo y Cristián emocionó al país luego de que el Hospital Provincial de Ovalle organizara una ceremonia en la Unidad de Paciente Crítico para concretar su unión civil, cumpliendo el deseo de la pareja tras una década de relación.

Las imágenes del matrimonio se viralizaron rápidamente en redes sociales, donde miles de personas destacaron el gesto del equipo médico y enviaron mensajes de apoyo a ambos. Tras confirmarse el fallecimiento de Reimundo, esas muestras de cariño se multiplicaron, despidiendo una historia que se transformó en un símbolo de amor y humanidad frente a la adversidad.