Es leyenda en la UFC, abrió la puerta a los latinos en la compañía y le da este consejo al “Jaula” Bahamondes: “Tiene que...”

En los últimos años, la UFC ha tenido un crecimiento exponencial no solo en Estados Unidos, sino también en Latinoamérica, lo que le a abierto la puerta de la empresa a muchos artistas marciales mixtos de Sudamérica, entre ellos, a dos chilenos, Ignacio Bahamondes y Víctor Valenzuela.

Pero, antes de que ese boom existiera, hubo un pionero que sembró el camino para que los latinos hoy en día sean pieza clave en la compañía norteamericana. Hablamos de Santiago Ponzinibbio, primer argentino contratado por organización y que ha hecho una carrera espectacular.

Este sábado, el trasandino vuelve a subirse al octágono tras más de un año para enfrentar a Sam Patterson. ADN.cl, en contacto con Paramount+ Chile, pudo conversar con el luchador a horas del combate, quien contó detalles de su preparación, habló de su legado y abordó la irrupción de los chilenos dentro de la UFC.

“Estoy contento, súper motivado. En este punto de mi carrera hacer este tipo de actividad es super bueno. Competí dos veces el año pasado y había otra pactada para fines de año, pero no se pudo dar, pero ahora estoy super bien”, comenzó diciendo el luchador de peso welter.

Con 39 años y 20 peleas en la UFC, asegura que no sabe cuándo será el momento de dejar los guantes en el centro del octágono. “Uno ya está mirando el final del túnel. No sé cuándo va a ser, antes me preguntaban y yo decía que quería pelear hasta los 43 años, pero la verdad es que, hoy por hoy, a mis 39, uno tiene que ir llevando de una pelea a la vez”, comentó.

“Estoy super saludable, me siento super bien, por eso tomé este desafío, que es una pelea complicada, con las nuevas generaciones, pero creo que tengo las armas para resolverlo. Mi idea es estar arriba del octágono lo más posible”, agrega Ponzinibbio, quien por allá en 2015 le quitó el invicto a Sean Strickland, hoy campeón del peso medio.

Su legado dentro de la UFC y cómo busca ayudar los jóvenes talentos latinos

“Es muy lindo ver el crecimiento del deporte. Uno cuando llegó, era utópico pensarlo. En Latinoamérica, sacando Brasil, no había peleadores de Sudamérica; los mexicanos, eran más descendientes de mexicanos, pero eran más americanos, como Caín Velazquez o Kelvin Gastelum. El movimiento latino era muy difícil”, relata el argentino.

“Hoy para la pelota, miro para atrás y veo todo lo que se logró… Siempre me gustó cargar esa bandera, por mi historia de vida, todo lo que me costó. Desde lo difícil que es, no solo como argentino, sino como latino, porque estamos todos en la misma lucha. Ver toda esta nueva generación, este crecimiento del deporte, es algo que me llena de orgullo”, continuó.

Los chilenos pisan fuerte en la UFC: “Es la raza latina. Tenemos esa entrega y se nota”

Siendo luchador de las 170 libras y, tal como él mismo señala, con una carrera por delante, podría verse las caras con uno de los chilenos de la compañía: Víctor Valenzuela. Ponzinibbio miró el debut “Psicosis” y cree que tiene lo necesario.

“Muy bien (su primera pelea), es la raza latina. Tenemos esa entrega y se nota. ‘La Jaula’ también es impresionante, lo habilidoso que es; la última pelea que tomó en corto aviso fue una guerra, siempre dejando el corazón”, dice.

Con su experiencia, también aconseja a Ignacio Bahamondes ante su negativa racha de derrotas. “Hay que seguir adelante, aprender. Muchas veces los resultados negativos sirven para replantearse mucho más las cosas que cuando vienen saliendo bien. Aprender, ajustar y seguir adelante, que acá todos los que estamos en la lluvia nos mojamos. Estamos en lo más alto de la competencia y en un deporte que es muy loco, entonces tiene que seguir adelante”, confesó.

¿Cuándo y a qué hora pelea Santiago Ponzinibbio en la UFC este sábado?

La UFC Abu Dhabi se celebrará este sábado 25 de julio en los Emiratos Árabes Unidos, con inicio programado a las 06:00 horas de Chile. El luchador argentino peleará en la cartelera preliminar, por lo que se espera que combate parta pasadas las 07_30 horas.

¿Cómo ver la pelea de Santiago Ponzinibbio en vivo?

La única forma de ver el combate es a través de la plataforma de streaming Paramout+, a la cual hay que estar suscrito para seguir su contenido.