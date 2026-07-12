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VIDEOS. Prometía ser un regreso legendario, pero fue un bochorno: así fue la desastrosa vuelta de Conor McGregor a la UFC

El luchador irlandés solo alcanzó a pelear 69 segundos ante Max Holloway.

Javier Catalán

Zuffa LLC

Zuffa LLC / Jeff Bottari

Lo que prometía ser un regreso soñado para los amantes de las artes marciales mixtas, terminó siendo una tremenda decepción. Una más a la lista de grandes bochornos que ha protagonizado Conor McGregor.

El luchador irlandés regresaba a la UFC tras más de cinco años de ausencia para enfrentarse a Max Holloway en un combate que parecía de ensueño, pero que frenó todas las expectativas de golpe.

La lucha apenas duró 69 segundos, en los que “Notorius” solo fue capaz de lanzar dos patadas la cabeza, pero en la segunda de ellas, se lesionó de la rodilla y el juez tuvo que parar el enfrentamiento otorgándole el triunfo a Holloway.

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Los diagnósticos preliminares hablan de una posible rotura de ligamentos en la pierna derecha, situación que le impediría volver al alto rendimiento en un largo plazo.

Muchos usuarios también especularon con que McGregor subió lesionado al octágono, pero imágenes de su calentamiento lo muestra realizando las mismas patadas sin ningún problema, por lo que realmente sí se lesionó dentro del ring.

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