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VIDEO. Irán acusa nueva ola de ataques de Estados Unidos: reporta cuatro muertos y siete heridos

Las autoridades iraníes señalaron que los bombardeos afectaron zonas cercanas a la frontera con Irak y al estratégico estrecho de Ormuz.

ADN Radio

X @CENTCOM

X @CENTCOM

Cuatro personas murieron y otras siete sufrieron heridas de variada consideración en Irán durante la última ronda de ataques militares de Estados Unidos sobre la República Islámica, según informó Teherán.

La agencia estatal iraní IRNA, citando autoridades, explicó que un ataque con misiles en la provincia de Juzestán, fronteriza con Irak, dejó un saldo de cuatro fallecidos y cinco heridos en la madrugada de este viernes.

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Esta región registró otro ataque la víspera que dejó dos muertos y once heridos en la localidad de Shalamcheh, donde se ubica un importante paso fronterizo y comercial por el que transitan diariamente cientos de personas.

Heridos en ciudad portuaria cerca de Ormuz

En otro ataque, prosigue este viernes el medio iraní, el Ejército estadounidense causó lesiones a dos personas en la ciudad portuaria de Bandar Abbas, donde se ubica una importante base marina iraní, cerca del estrecho de Ormuz.

La República Islámica informó de más ataques en una docena de ciudades y pueblos, pero aseguró que estos no dejaron víctimas, sin aportar más detalles al respecto.

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