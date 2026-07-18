Muere carabinero del GOPE que permanecía grave tras recibir un disparo durante operativo en Valdivia

Un carabinero del GOPE falleció este sábado luego de permanecer en riesgo vital tras recibir un disparo en la cabeza durante un operativo realizado en el sector rural de Punucapa, en la comuna de Valdivia, región de Los Ríos.

El cabo primero Marco Javier Cosme Barquero había sido trasladado al Hospital Base de Valdivia, donde fue intervenido de urgencia y permanecía internado en la Unidad de Cuidados Intensivos.

cabo primero Marco Javier Cosme Barquero Ampliar

El procedimiento se desarrolló en el marco de la búsqueda de uno de los últimos presuntos involucrados en el asesinato del cabo Eugenio Naín, ocurrido en 2020 en La Araucanía.

Durante la intervención, dos funcionarios del GOPE fueron heridos a bala: uno sufrió una lesión abdominal y se mantenía estable, mientras que el segundo presentaba un impacto balístico en el cráneo y un pronóstico reservado.

Tras conocerse el fallecimiento, se espera un pronunciamiento oficial de Carabineros y de las autoridades de Gobierno. Durante la jornada del miércoles, el general director de Carabineros, Marcelo Araya, y el ministro de Seguridad, Martín Arrau, habían viajado hasta Valdivia para acompañar a la familia del funcionario y monitorear su estado de salud.

El detenido en el operativo ya era investigado por su presunta participación en el homicidio del cabo Eugenio Naín y ahora arriesga nuevos cargos por el ataque que terminó con la muerte del funcionario policial. La investigación continúa a cargo del Ministerio Público.

El hombre de 29 años se transforma en el mártir 1256 de carabineros luego de 2 días internado en el hospital base de Valdivia.