Fiebre por la nieve en la RM: advierten hasta cinco horas de viaje a los centros de montaña por congestión en Ruta G-21

El alcalde de Lo Barnechea, Felipe Alessandri, levantó una señal de alerta este viernes frente al inminente riesgo de un colapso vial en la Ruta G-21, la principal vía de acceso a los centros de montaña de la Región Metropolitana.

La advertencia de la autoridad comunal se produjo luego de realizar un sobrevuelo de inspección por la zona, el cual permitió constatar una alta congestión vehicular desde las primeras horas de la jornada, anticipando un escenario crítico para los próximos días debido a las favorables condiciones de nieve que atraerán a miles de visitantes.

“Lo que vimos desde el aire confirma nuestra preocupación. Ya existe una importante congestión y, si no se toman medidas oportunamente, mañana podríamos enfrentar tiempos de viaje de hasta cinco horas para llegar a los centros de montaña”, afirmó de manera categórica el jefe comunal.

El problema de los buses de gran tamaño

Al analizar los motivos detrás de los atochamientos, Alessandri apuntó directamente a la circulación de buses de gran longitud por una vía cordillerana que posee una capacidad operativa limitada. Según la autoridad, estos vehículos de pasajeros generan cuellos de botella que ralentizan severamente el desplazamiento del resto de los automovilistas.

“Los buses de gran longitud terminan generando importantes puntos de congestión en una ruta que tiene características muy distintas a una carretera convencional. Es necesario revisar esta situación y adoptar medidas que permitan resguardar tanto la seguridad como la movilidad de quienes suben a la cordillera”, indicó el alcalde, haciendo un llamado directo a las autoridades competentes para implementar soluciones preventivas inmediatas.