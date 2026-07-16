Google Flood Hub: la IA que anticipa zonas de riesgo de inundación ante el sistema frontal

Santiago

La llegada del sistema frontal que afectará desde este jueves a la Región Metropolitana y gran parte del país ha puesto nuevamente el foco en las herramientas disponibles para anticipar posibles emergencias. Entre ellas destaca Google Flood Hub, una plataforma gratuita impulsada por inteligencia artificial que ya está disponible en Chile y permite conocer pronósticos de inundaciones con hasta siete días de anticipación.

La herramienta busca entregar información que facilite la preparación de comunidades, autoridades y personas frente a eventos climáticos extremos.

Para elaborar sus pronósticos, el sistema utiliza inteligencia artificial y aprendizaje automático, procesando múltiples fuentes de información pública, entre ellas pronósticos meteorológicos e imágenes satelitales.

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Su funcionamiento combina dos modelos complementarios: un modelo hidrológico, que calcula la cantidad de agua que circulará por un río, y un modelo de inundación, que estima qué sectores podrían verse afectados y la profundidad que alcanzaría el agua.

Google comenzó a desarrollar esta tecnología en 2018 con pronósticos para India y posteriormente la extendió a Bangladesh. Con la evolución de sus modelos basados en inteligencia artificial, amplió la cobertura en 2022 a otros 18 países y continuó incorporando nuevos territorios. En América Latina, además de Chile, la plataforma también está disponible en Brasil y Colombia, entre otros países.

Para acceder a Google Flood Hub no es necesario descargar aplicaciones ni crear una cuenta. Basta con ingresar al sitio web de la plataforma, buscar la ubicación de interés y revisar las proyecciones disponibles para los próximos días. La herramienta clasifica cada sector según su nivel de riesgo en categorías como “Extremo”, “Peligro”, “Advertencia” o “No hay datos”, facilitando la identificación de las zonas que podrían verse más afectadas.