El error que muchas personas cometen frente a los primeros síntomas del Alzheimer y un ACV / Cinefootage Visuals

Chile está envejeciendo rápidamente y, junto con ello, aumentan los casos de Alzhéimer y las secuelas de los accidentes cerebrovasculares (ACV). Incluso, según el Censo 2024, las personas mayores de 65 años ya representan el 14% de la población.

En este escenario, diversos especialistas alertaron sobre un error muy frecuente: normalizar los primeros síntomas y postergar la consulta médica, pensando que son consecuencias propias de la edad.

En el caso del alzhéimer, algunas señales de alerta son la pérdida frecuente de memoria, la desorientación, las dificultades para encontrar palabras y los cambios en la capacidad de realizar actividades cotidianas.

En un ACV, en tanto, síntomas como la pérdida repentina de movilidad, la dificultad para hablar o la asimetría facial requieren atención médica inmediata.

Frente a este desafío, la neurotecnología está ganando terreno como una herramienta complementaria para apoyar el diagnóstico y la rehabilitación de los pacientes.

Entre las alternativas destacan el electroencefalograma (EEG), que registra la actividad cerebral, y la estimulación eléctrica transcraneal, una técnica no invasiva que ayuda a estimular zonas específicas del cerebro.

“Hoy podemos medir cómo está funcionando el cerebro y, en algunos casos, modular su actividad de manera no invasiva”, explicó Josefa Araya, Product Manager de Neurotecnología de Biotecom, empresa chilena especializada en medicina personalizada.

Finalmente, los expertos señalaron que estas herramientas no buscan revertir las enfermedades, sino ayudar a mantener la independencia, mejorar la calidad de vida y acompañar la evolución de los pacientes de forma más personalizada.