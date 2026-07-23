Cambios en Vivienda: ministro Poduje remueve a la jefa nacional de reconstrucción y cambia el mando del proceso

El ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, decidió remover a Claudia Urrutia de la jefatura nacional de reconstrucción y traspasar el liderazgo del proceso de recuperación tras el megaincendio de Valparaíso al Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) de la región.

De acuerdo a La Tercera, Urrutia continuará desempeñándose en la cartera, donde asumirá nuevas funciones en la División de Políticas Habitacionales, poniendo fin a la labor que ejercía desde el cambio de gobierno.

Desde el Minvu explicaron al citado medio que la decisión responde a que el Serviu de Valparaíso cuenta con mayores capacidades técnicas para conducir la actual etapa de la reconstrucción.

Agencia Uno REFERENCIAL Ampliar

Asimismo, descartaron que el cambio se deba a diferencias entre la exencargada y el ministro, pese a versiones que apuntaban a eventuales desencuentros.

En tanto, Claudia Urrutia destacó el trabajo realizado con las familias afectadas y sostuvo que “se ha realizado un gran trabajo en Valparaíso con las familias damnificadas que lamentablemente se ve ensuciado por la constructora San Sebastián y la EP Social Arquitectura. Esta es la noticia que realmente importa darle respuesta a las familias”.

La reconstrucción en Valparaíso ha sido una de las principales prioridades del Gobierno y del propio Poduje, quien ha cuestionado la gestión de la administración anterior y ha reconocido recientemente que el Ejecutivo solo podrá cumplir parcialmente las metas comprometidas para el proceso.

El cambio se suma a otras modificaciones realizadas por el ministro desde su llegada al Minvu, en medio de una reorganización interna de la cartera. Sin embargo, se indicó que la salida de Urrutia estaba prevista desde que asumió el actual gobierno, ya que su designación tenía carácter interino.