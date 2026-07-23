Futbolista de Lota Schwager enfrenta juicio por conducir en estado de ebriedad y causar muerte de joven en Tomé

Este jueves comenzó el juicio contra Byron Hermosilla, jugador de Lota Schwager, acusado de conducir en estado de ebriedad en un accidente de tránsito que terminó con la muerte de Isabella Belmar Naranjo, en diciembre de 2023.

La audiencia se desarrolla en el Juzgado de Garantía de Concepción. En el lugar, familiares y amigos de la joven llegaron con globos blancos, fotografías y carteles con la consigna “Justicia por Isabella”.

Según sostiene el Ministerio Público, Hermosilla perdió el control del vehículo en una curva e impactó a otro automóvil en el que Isabella viajaba como copiloto.

A raíz del choque, el automóvil se volcó y la joven salió eyectada. Posteriormente, falleció debido a la gravedad de sus lesiones.

Además, de acuerdo con los antecedentes de la acusación, el futbolista habría conducido en estado de ebriedad y sin licencia de conducir al momento del accidente. Ambos antecedentes serán discutidos durante el juicio oral.

La postura de Lota Schwager

Desde Lota Schwager señalaron que el accidente ocurrió antes de la llegada de Hermosilla al club. Por ello, aseguraron que esperarán la sentencia antes de adoptar alguna medida.

“Nosotros estábamos en conocimiento posterior al haber contratado a Byron. Es un incidente que él tuvo antes de estar en la institución”, dijo el presidente del club, Jairo Castro, al medio Sabes.

Asimismo, sostuvo que la institución mantendrá su respaldo al jugador mientras no exista un fallo. “Una vez que tenga el juicio y con un dictamen, ya sea a favor o negativo, recién vamos a tomar carta en el asunto”, afirmó.