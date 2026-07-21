¿Cuántas tazas de café es saludable beber en un solo día? Esta es la dosis máxima y segura para un adulto / aslanyus

El café es parte de la rutina diaria de millones de personas, pero una duda frecuente sigue siendo la misma: ¿cuántas tazas se pueden tomar al día sin afectar la salud?

De acuerdo a un nuevo informe de la American Heart Association, el consumo de hasta 400 miligramos de cafeína al día es considerado seguro para la mayoría de los adultos.

En la práctica, esto equivale aproximadamente a 3 a 5 tazas de café con cafeína, siempre que se trate de café regular y sin exceso de azúcar, crema u otros agregados.

La entidad indica que esa cantidad no solo sería segura en la mayoría de los casos, sino que también podría estar asociada a un menor riesgo de algunas enfermedades cardiovasculares, como insuficiencia cardíaca, enfermedad cardíaca y accidente cerebrovascular.

Gregory M. Marcus, profesor de medicina en la Universidad de Califonia, da una advertencia clave: “Dosis altas de cafeína, como las que se encuentran en las bebidas energéticas, incluidos los shots energéticos, pueden tener efectos perjudiciales en el corazón y deben evitarse“.

Existe otro punto importante y ese es que la respuesta a la cafeína varía entre las personas. Factores como la edad, genética, metabolismo, medicamentos, enfermedades previas o sensibilidad individual pueden hacer que una cantidad normal provoque palpitaciones, ansiedad o problemas a la hora de intentar dormir.

La cafeína consumida es metabolizada por el hígado y, en general, alcanza la concentración máxima en la mayoría de las personas en menos de una hora. “Los efectos a corto plazo pueden incluir aumentos temporales de la presión arterial, la frecuencia cardíaca, el azúcar en sangre y la alerta”, se lee en el comunicado.

Si se excede el límite ya mencionado, los problemas que se podrían presentar serían: