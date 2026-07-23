“No se trata de calentar más”: Experto revela el secreto para eliminar la humedad del hogar en invierno

Con la llegada de las bajas temperaturas y las precipitaciones, miles de hogares chilenos enfrentan un dilema cotidiano: la aparición de humedad, paredes húmedas, moho y ventanas constantemente empañadas.

Ante esto, la respuesta inmediata suele ser encender la calefacción al máximo. Sin embargo, especialistas advierten que esa no es la solución real.

Según Francisco Godoy, académico de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Finis Terrae, estos problemas no son independientes entre sí, sino que responden a una causa estructural: un bajo desempeño térmico en la vivienda.

“Cuando muros, techumbres y ventanas no aíslan adecuadamente el frío exterior, las superficies interiores se enfrían y aparece la condensación. Eso genera humedad, obliga a usar más calefacción y afecta el confort de quienes viven en la casa”, explica el académico.

Godoy enfatiza que gran parte del parque habitacional en Chile fue construido bajo estándares que hoy resultan insuficientes, lo que favorece la fuga constante de calor y aumenta la presencia de hongos perjudiciales para la salud.

Cinco consejos prácticos para combatir la humedad y conservar el calor

Para mitigar estos efectos y lograr un espacio más eficiente y saludable durante los meses fríos, el académico comparte cinco recomendaciones clave.

Abrir las ventanas entre 10 y 15 minutos al día permite renovar el aire y expulsar la humedad acumulada, especialmente tras ducharse o cocinar.

Revisar las rendijas y eliminar las filtraciones de aire evita que el calor acumulado se escape rápidamente.

Si se planean arreglos o remodelaciones en la vivienda, el foco debe estar en la techumbre y las paredes, principales puntos de pérdida térmica.

Pintar sobre manchas de humedad o moho es una solución temporal. Para evitar que reaparezca, es indispensable disminuir la condensación. Y fiinalmente, “el objetivo no es calentar más la vivienda, sino evitar que el calor se pierda”, señala Godoy.