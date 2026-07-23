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Este fenómeno asociado a El Niño persistirá hasta agosto: provocará inesperado efecto en Chile

El meteorólogo del Washington Post, Ben Noll, manifestó que la temperatura en el Pacífico ecuatorial sigue “aumentando de forma increíble”.

Sebastián Escares

Referencial.

Referencial. / john finney photography

El fenómeno de El Niño seguirá influyendo en el tiempo de Sudamérica durante las próximas semanas, en medio de un escenario marcado por anomalías cálidas en el océano Pacífico ecuatorial y una corriente en chorro subtropical inusualmente activa.

De acuerdo con el meteorólogo Ben Noll, del Washington Post, la temperatura en el Pacífico ecuatorial “sigue aumentando de forma increíble”. El especialista apuntó especialmente a la región Niño 3.4, zona utilizada como referencia clave para monitorear el fenómeno ENSO, donde las anomalías ya se comparan con episodios históricos como los de 1997 y 2015.

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El elemento que mantendría la inestabilidad en la región es el “jet stream subtropical”, una corriente de vientos en altura que se desplaza de oeste a este y que puede favorecer el paso de sistemas frontales y perturbaciones atmosféricas.

Noll advirtió que este patrón “seguirá provocando tormentas frecuentes en Chile, Argentina, Paraguay, Uruguay y el sur de Brasil”. Según su análisis, se trata de una corriente “inusualmente potente y extensa”, que podría mantenerse sobre el Pacífico hasta agosto.

El diagnóstico coincide con el escenario general informado por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), que mantiene vigente un aviso por El Niño. En su reporte del 9 de julio, el organismo indicó que El Niño continúa y se fortalecerá hacia el final del año, con un 97% de probabilidad de persistir hasta comienzos de 2027.

La NOAA también informó que existe un 81% de probabilidad de que El Niño alcance categoría “muy fuerte” durante el trimestre octubre-noviembre-diciembre, lo que lo ubicaría entre los eventos más intensos del registro moderno.

Sin embargo, los expertos advierten que un El Niño fuerte no implica que todos sus efectos se presenten de la misma forma en cada país o región. La propia NOAA precisa que la intensidad del fenómeno aumenta la probabilidad de ciertos patrones climáticos, pero no garantiza impactos específicos en todos los territorios.

Para Chile, el monitoreo resulta clave durante las próximas semanas, especialmente ante la posibilidad de nuevos sistemas frontales, tormentas, vientos y precipitaciones intensas asociadas a la actividad de la corriente en chorro subtropical.

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