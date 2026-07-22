“Esto es una llamada de auxilio”: trabajadores de Pascua-Lama llevan ocho días aislados y piden ser rescatados

Al menos 39 trabajadores de la minera Pascua-Lama, perteneciente a la empresa canadiense Barrick Gold, permanecen aislados desde hace ocho días en un campamento ubicado en la alta cordillera de la comuna de Alto del Carmen, región de Atacama.

La emergencia ocurre en un contexto especialmente complejo, ya que la zona se mantiene bajo Estado de Excepción de Catástrofe debido a las fuertes lluvias que han provocado desbordes de quebradas y graves problemas de conectividad.

Registros captados por los propios trabajadores muestran la magnitud de la situación. En las imágenes se observa una enorme acumulación de nieve que supera la altura de puertas y ventanas.

En el exterior del lugar, vehículos y distintas estructuras aparecen prácticamente sepultados bajo varios metros de nieve .

Denuncian que trabajadores “están entrando en pánico”

En conversación con Radio ADN, Ernesto, hermano de uno de los trabajadores afectados, relató parte de lo que están viviendo. “Por lo que mi hermano me conversa, están con seis metros de nieve. Ellos en este momento están entrando en pánico, están pidiendo auxilio para que los saquen”, contó.

Asimismo, desmintió la versión que ha entregado la empresa: “Supuestamente la empresa dio la información de que estaban todos bien , con calefacción y todo, pero mi hermano mandó otra información de que ya se les congelaron las cañerías y colapsaron las cámaras”.

“Esta es una llamada de auxilio”

A través de un mensaje enviado por WhatsApp, uno de los trabajadores describió el complejo escenario que enfrentan al interior de las dependencias de Pascua-Lama.

“A esta hora, 04:38 horas, me despierta el frío. Sin calefacción, no tenemos las mínimas condiciones para sobrevivir, racionando el agua, sin baños, con el sistema de cañerías congelado. Todo ha colapsado: la planta de tratamiento de aguas servidas y la planta de agua potable no están operativas. También estamos racionando la alimentación. Necesitamos salir”. — Mensaje de uno de los trabajadores aislados

En el mismo escrito, la persona acusó a Barrick Gold de entregar información que no reflejaría la realidad del campamento. “La empresa miente comunicando que estamos con todos los servicios, manipulando la información. Esto es una llamada de auxilio”, sostuvo.

Respuesta de Barrick Gold

Mediante un comunicado, la empresa Barrick Gold informó que 42 trabajadores, tanto de la compañía como de empresas contratistas, permanecen en los campamentos Barriales y Potrerillos.

“Se encuentran en buen estado de salud, seguros y debidamente resguardados, mientras continúan las condiciones climáticas adversas que afectan la conectividad en la alta cordillera”, agregó.

Asimismo, sostuvo que “el equipo permanece en instalaciones preparadas para enfrentar este tipo de contingencias, contando con alojamiento térmicamente aislado, suministro de energía, alimentación y agua potable”.