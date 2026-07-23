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VIDEO. Los Tenores analizan la actualidad del fútbol chileno junto a actores importantes de Colo Colo, la UC y La Roja

En el programa de este jueves, nuestros panelistas comentaron el presente de Colo Colo, la U de Chile y la liga chilena en general.

Javier Catalán

Radio ADN

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En la edición de Los Tenores de este jueves 23 de julio, nuestros panelistas tuvieron un programa especial en el restaurante Shi-Nuá, donde compartieron con José María Buljubasich, Jaime Pizarro, Jean Beausejour y Manuel Suárez.

Danilo Díaz, Cristian Arcos, Pamela Juanita Cordero y Víctor Cruces, comentaron la llegada al país del nuevo refuerzo de la Universidad de Chile y las declaraciones de Cecilia Pérez sobre vínculos con Victoriano Cerda.

Además, escucharon las palabras de Fernando Ortiz en la previa del partido de Colo Colo ante Deportes Limache. También hicieron la previa del partido de O’Higgins ante Boca Juniors por Copa Sudamericana.

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ADN

Revive la edición de Los Tenores de este jueves 23 de julio y no te pierdas ningún detalle del “clásico de las dos”.

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