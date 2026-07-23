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La confesión de Garnero que preocupa a la UC antes del inicio de la segunda rueda: “No soy optimista”

El técnico de Universidad Católica reconoció que es difícil que el club pueda sumar nuevos refuerzos de cara al segundo semestre de la temporada.

Periodista de Radio ADN desde 2022. Forma parte del equipo de Deportes como redactor web, donde cubre la actualidad del fútbol, tenis y otras disciplinas.Bastián Lizama

Agencia Uno

Agencia Uno / FOTO: LUKAS SOLIS / AGENCIAUNO

Daniel Garnero, técnico de Universidad Católica, habló en la previa del duelo de este sábado ante Deportes La Serena por la fecha 16 de la Liga de Primera y abordó las dificultades que enfrenta el club para sumar refuerzos de cara al segundo semestre de la temporada, donde jugará los octavos de final de la Copa Libertadores.

Consultado sobre la llegada de nuevos fichajes, el estratega argentino reiteró lo señalado semanas atrás y fue categórico: “Está difícil. Queremos jerarquizar el plantel y no es sencillo. No es sencillo por un montón de aspectos”.

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“Cuando buscas un futbolista con un cierto nombre, a veces no interesa mucho el mercado, a veces no se dan los números. Siempre son todas cosas muy difíciles de poder destrabar. No soy muy optimista. Ojalá que se pueda dar, pero no soy muy optimista", agregó.

A pesar del difícil escenario en el mercado, el DT valoró el presente del plantel y se mostró optimista con miras a la segunda rueda. “Me ilusiono y soy muy optimista, creo mucho en lo que podemos dar como plantel, conformar el mejor equipo posible dentro de un grupo de jugadores que lo está haciendo muy bien. Estamos muy ilusionados con que vamos a tener un semestre muy exigente, pero muy bueno también", afirmó.

Garnero también se refirió al receso del campeonato y a la diferencia que mantiene en la tabla de posiciones con Colo Colo. “No tuvimos quizá el descanso o el receso que se necesita después de una temporada exigente. Sabíamos que se nos iba a dar así y eso tiene cosas buenas y tiene cosas malas. No perder ritmo es bueno, los entrenamientos están siendo muy intensos y eso me deja tranquilo para encontrar un equipo dinámico", explicó.

“Estamos a 10 puntos (de Colo Colo), que es un montón, pero esto es fútbol. Tenemos que pensar en el partido del fin de semana, hacer las cosas bien, mirar para adentro, tratar de ganar de la mejor manera posible y seguir creciendo", remarcó.

Por último, el técnico de la UC abordó la ausencia de Clemente Montes, quien fue operado de una lesión en el pie y estará cerca de tres meses fuera de las canchas. “Tenemos un plantel que sostiene este tipo de ausencias. Nos pasó con otros futbolistas. Lo malo es que Clemente estaba teniendo un gran nivel y estaba siendo muy importante dentro del equipo, pero son cosas que tiene el fútbol. El que va a jugar en su reemplazo tiene que aprovechar la oportunidad", concluyó.

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