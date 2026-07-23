A Ortiz le preguntan por la caída del arquero que pidió para Colo Colo y esto responde: “No deja de ser...”

Colo Colo volverá a la cancha este viernes ante Deportes Limache en el Estadio Monumental y, en la previa del encuentro, Fernando Ortiz abordó una de las principales preocupaciones del “Cacique”: la demora en la llegada de refuerzos para la segunda rueda de la Liga de Primera 2026.

En conferencia de prensa, el técnico de los albos fue consultado sobre el fallido fichaje del portero uruguayo Santiago Mele y, lejos de dramatizar con la situación, entregó un mensaje de calma respecto al mercado de pases.

“No deja de ser una negociación. Cuando hay una negociación siempre de por medio, obviamente que puede haber beneficios y dificultades. Yo como entrenador siempre voy a insistir en que se pueda hacer lo más rápido y contar con ello, pero entiendo perfectamente la situación que genera poder negociar con Colo Colo", declaró el DT.

Luego, Ortiz señaló que “hay que ser un poco paciente. De mi parte, sé y estoy tranquilo de que están trabajando sobre la situación. Incluso el presidente el día de ayer dijo unas palabras muy claras sobre incorporar por incorporar y lo analizaremos de la mejor manera”.

“En ese sentido concuerdo totalmente con el presidente y veremos en el transcurso de estas horas o días qué es lo que sucede con los refuerzos que podamos sumar”, remarcó.

De todos modos, el entrenador de Colo Colo valoró la semana de intertemporada que tuvo el plantel en Colombia y adelantó con optimismo el duelo ante Deportes Limache. “A pesar de estar una semana fuera del país, fuimos afortunados de poder tener una semana completa con lo que sucedió en nuestro país por la lluvia. Eso me da la tranquilidad de que tuvimos un muy buen trabajo para afrontar el retorno de la liga contra un gran rival”, sentenció.