Jaime Pizarro cuenta la verdad sobre el interés de Colo Colo por Vozinha: “A nosotros nos llegó...”

Tras el frustrado fichaje de Santiago Mele, Colo Colo continúa trabajando en la búsqueda de un nuevo arquero para afrontar el segundo semestre de la temporada. En las últimas semanas, surgió el nombre de Vozinha, el arquero sensación del Mundial 2026, como una de las alternativas para reforzar el arco del “Cacique”.

Ante los rumores que vinculan al arquero de Cabo Verde con los albos, Jaime Pizarro, director de Blanco y Negro, habló con Los Tenores de ADN y aclaró la situación respecto al supuesto interés del club por el guardameta de 40 años.

“Yo creo que a todos los clubes, por distintas razones, de competencias internacionales, de las características de la institución, si uno mira cuántas propuestas pueden llegar a una institución, sea por los agentes, sea por clubes, sea por las mismas competencias, son enormes”, declaró.

“Pero de ahí a que cada una de esas situaciones uno tenga que concretarla, materializarla o hacerle seguimiento, es otra cosa”, agregó.

En esa línea, Pizarro aclaró que “a nosotros nos llegó una intención de su grupo de agentes, pero así como nos puede pasar con múltiples opciones. Tuvimos opción para ir a jugar a El Salvador, tuvimos opción para ir a jugar a Lima, tuvimos varias invitaciones para poder hacerlo y terminamos en Colombia".

Finalmente, al ser consultado por un eventual avance de Colo Colo por el fichaje de Vozinha, Jaime Pizarro fue cauto y sostuvo: “Yo creo que va a ser lo que deba ser, no lo que a veces podamos pensar, porque del pensamiento a concretar algo es distinto”.