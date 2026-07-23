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Colo Colo confirma la fecha de la histórica visita de Mirko Jozic a Chile: “El regreso más esperado”

El legendario técnico croata, campeón de la Copa Libertadores 1991, se reencontrará con los hinchas albos después de más de 20 años.

Periodista de Radio ADN desde 2022. Forma parte del equipo de Deportes como redactor web, donde cubre la actualidad del fútbol, tenis y otras disciplinas.Bastián Lizama

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A través de sus redes sociales, el Club Social y Deportivo Colo Colo confirmó la fecha del esperado regreso a Chile de Mirko Jozic, el legendario técnico croata que llevó a los albos a conquistar la Copa Libertadores de 1991.

“El 8 de septiembre, nuestro querido Mirko Jozić llegará a Chile para reencontrarse con el pueblo colocolino después de más de 20 años, y son nuestras socias y socios quienes lo harán posible", informó la institución.

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“Mantente atenta y atento a nuestras redes sociales, porque pronto entregaremos más detalles sobre las actividades y homenajes que prepararemos para recibirlo", agregaron desde el CSD Colo Colo.

La visita del icónico director técnico croata se extenderá hasta el 20 de septiembre, periodo en el que se espera que se reúna con los exjugadores del histórico plantel de 1991 y participe en diversas actividades del club.

La estadía de Jozic en Chile, además, coincidirá con el duelo de Colo Colo ante Deportes Concepción por la Liga de Primera, programado para el 13 de septiembre en el Estadio Monumental, donde el histórico entrenador también sería homenajeado ante miles de hinchas del “Cacique”.

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