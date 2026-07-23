El arquero que se ilusiona con llegar a Colo Colo: “Sé que estoy en carpeta, estaba esperando esta oportunidad”

Fernando Ortiz lo tiene claro: es una prioridad para Colo Colo traer un nuevo portero que compita con Gabriel Maureira y, cuando se recupere, con Fernando de Paul.

En ADN Deportes te contamos la lista de arqueros que han sido ofrecidos al “Cacique”, la cual está compuesta por Vozinha, Sergio Rochet, Franco Petroli, Guillermo de Amores y Andrés Salazar.

Es este último, el colombiano ex Águilas Doradas, quien en diálogo con AS Chile, reveló que tiene conciencia de que está en la carpeta de Blanco y Negro, y ya se ilusiona con un posible arriba al Estadio Monumental.

“Sé que estoy en carpeta y estamos a la espera de que puedan llegar a tomar la decisión. Estoy libre y dejé pasar algunas opciones para esperar esta, porque sé todo lo que implica Colo Colo. Estamos esperando una respuesta por parte del club", comenzó diciendo el guardameta de 32 años.

“Desde que me comentaron la opción que había, dije que le dieran para adelante de una, sin pensarlo dos veces. Llevamos más o menos una semana hablando de la opción. Sé del privilegio y el honor que sería ser parte de esa gran institución y no hay que pensarlo dos veces para estar allá”, agregó.

En la presente temporada, Salazar solo ha jugado 12 partidos, siete para las Águilas Doradas y otros cinco para el Olimpia de Honduras, encuentros que le bastaron para consagrarse campeón del Torneo Apertura de aquel país.