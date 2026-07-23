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¿Qué pasa con el jurel? El motivo por el que latas comienzan a escasear en supermercados de Chile

La menor disponibilidad de jurel comienza a notarse en supermercados y almacenes. El sector pesquero advierte que las capturas se mantienen muy por debajo de los niveles habituales.

Juan Castillo

Getty Images

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Encontrar latas de jurel se ha vuelto más difícil en supermercados y almacenes de distintas zonas del país.

La situación genera inquietud entre los consumidores, debido a que esta conserva representa una alternativa económica, nutritiva y de larga duración para miles de hogares chilenos.

Detrás de la menor disponibilidad aparece una fuerte caída en las capturas industriales. El sector había completado cerca de un 28% de la cuota anual esperada, muy por debajo del 55% o 60% que normalmente se alcanza durante el mismo periodo, situación que también redujo la actividad de la flota y de las plantas procesadoras.

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Entre las posibles causas se encuentran las variaciones en la temperatura del océano y otros cambios en las condiciones marinas. Estos fenómenos habrían provocado que los cardúmenes se desplazaran hacia zonas más alejadas de los puntos habituales de pesca, dificultando las faenas de la flota nacional.

Desde el Gobierno señalaron que se mantiene un seguimiento de la situación. El subsecretario de Pesca, Osvaldo Urrutia, explicó que “este tipo de fenómenos responde a múltiples factores”, mientras se analizan los efectos sobre el empleo, las plantas de procesamiento y la cadena productiva.

La presidenta de los Pescadores Industriales del Biobío, Macarena Cepeda, también manifestó preocupación por la menor disponibilidad del recurso. “Hoy las capturas de la pesca industrial del jurel están en torno al 28% del cumplimiento”, indicó, confirmando que algunas embarcaciones debieron buscar el recurso en nuevas áreas.

La caída de las capturas podría reducir la producción nacional de conservas y favorecer una mayor presencia de productos importados o especies sustitutas. Sin embargo, todavía no existe un catastro oficial que permita establecer la magnitud de los quiebres de stock ni anticipar una eventual subida de precios.

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