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Gobierno pide al CDE evaluar el cobro de millonario rescate del Cajón del Maipo: “Tiene que servir de ejemplo”

El delegado presidencial metropolitano Germán Codina confirmó que pidió al Consejo de Defensa del Estado analizar posibles acciones civiles contra los excursionistas.

Nelson Quiroz

Gobierno pide al CDE evaluar el cobro de millonario rescate del Cajón del Maipo: “Tiene que servir de ejemplo”

El Gobierno solicitó al Consejo de Defensa del Estado (CDE) evaluar eventuales acciones para perseguir responsabilidades civiles tras el millonario operativo de rescate de Manuel “El Chino” Orellana y las dos jóvenes encontradas con vida en el Cajón del Maipo, luego de permanecer varios días aislados en la cordillera.

El delegado presidencial metropolitano, Germán Codina, explicó que la presentación busca determinar si corresponde exigir el pago de los costos que implicó el despliegue de recursos públicos.

“Que el Consejo de Defensa del Estado nos aclare la posibilidad de perseguir las responsabilidades por daño patrimonial, producto de acciones irresponsables de personas que no respetaron la autoridad”, afirmó.

La autoridad sostuvo que los excursionistas ingresaron a una zona que ya había sido evacuada preventivamente debido al sistema frontal y advirtió que este tipo de conductas pone en riesgo tanto a los involucrados como a los equipos de emergencia.

Todos dejamos de hacer cosas importantes para acudir a ayudar a estas personas. Esto tiene que servir de ejemplo para quienes ponen en riesgo a bomberos, Carabineros, la PDI y el Ejército”, señaló.

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Codina también reiteró su respaldo a un proyecto de ley que se tramita en el Congreso y que busca establecer multas para quienes obliguen a realizar rescates por conductas temerarias en zonas de montaña.

En paralelo, la exfiscal Marisa Navarrete descartó que los hechos puedan derivar en una investigación penal. “No estimo que haya ninguna posibilidad de un delito ni cuasidelito. Podría existir una responsabilidad civil para indemnizar los perjuicios ocasionados al Estado, pero cualquier acción penal sería absolutamente infundada”, sostuvo.

Según estimaciones entregadas por la Municipalidad de San José de Maipo, el operativo habría superado los $100 millones, aunque el Gobierno indicó que aún no existe un balance consolidado de todos los gastos involucrados.

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