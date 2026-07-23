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FOTO. 12 horas para ayudar al país: Cómo aportar en la nueva cruzada del Desafío Levantemos Chile tras el sistema frontal

El evento contará con la conducción de Pamela Díaz y la participación de figuras como Denise Rosenthal, Chiqui Aguayo y destacados streamers

Gonzalo Miranda

12 horas para ayudar al país: Cómo aportar en la nueva cruzada del Desafío Levantemos Chile tras el sistema frontal

12 horas para ayudar al país: Cómo aportar en la nueva cruzada del Desafío Levantemos Chile tras el sistema frontal / Hans Scott

Frente a los graves daños provocados por el reciente sistema frontal, Desafío Levantemos Chile y el canal de YouTube Once Stream unirán fuerzas este viernes 24 de julio en una inédita transmisión continua de 12 horas para ir en ayuda de las familias damnificadas.

Bajo el nombre “Levantemos Chile de once a once”, la jornada buscará recaudar fondos para la campaña “Hoy la emergencia es el sistema frontal”, impulsada por la ONG en conjunto con Banco de Chile.

La iniciativa apunta a financiar la primera etapa de ayuda humanitaria, centrada en la entrega de kits de primera necesidad para los hogares golpeados por las precipitaciones.

Revisa también

La transmisión, que irá de 11:00 a 23:00 horas, será conducida por Pamela Díaz y combinará conversación, cultura digital y entretención. Contará con la presencia permanente del equipo de Once Stream (encabezado por Rodrigo Gallina, Joaquín Méndez, Trini Neira, Carlos Meneses, Cata Daysss, Julitroz y Max Araya) junto al presidente de Desafío Levantemos Chile, Nicolás Birrell, y su directora de Comunicaciones, Teresita Bull.

Además, el estudio y terreno se conectarán para mostrar en tiempo real la labor de los equipos de la ONG que despliegan ayuda en los sectores más críticos.

A la cita se sumará un abanico de creadores de contenido, comediantes y personalidades de la televisión y las redes sociales, entre los que destacan: Denise Rosenthal, Carmen Gloria Arroyo, Angélica Castro, Chiqui Aguayo, Javiera Contador, El Sentido del Humor, Amikas, Las Gansas, Vamos a Calmarnos, 2 Completos y 1 Wantan, y The Ellas Show, entre otros.

“Cuando hay una emergencia, no podemos quedarnos de brazos cruzados. Nos volvemos a unir a través de las plataformas digitales porque entendemos la importancia de llegar a todos los públicos. La meta es llegar a que la mayor cantidad de personas pueda sumarse a esta gran causa y así juntos poder levantar Chile”.

Esta es la sexta ocasión en que Desafío Levantemos Chile realiza una transmisión en vivo de larga duración durante una catástrofe. Con 16 años de trayectoria, la ONG garantiza un manejo transparente de los recursos, publicando de manera abierta el detalle de las cuentas y montos recaudados en su sitio web.

¿Cómo realizar aportes monetarios?

Las únicas plataformas oficiales habilitadas para donar de manera directa y segura son:

  • Sitio web oficial: www.desafiolevantemoschile.cl
  • Transferencia bancaria directa:
    • Nombre: Desafío Levantemos Chile
    • RUT: 65.943.320-6
    • Banco: Banco de Chile
    • Cuenta Corriente: 98027-07
    • Correo de confirmación: info@desafiochile.cl

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