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Leyenda de la U vuelve a las canchas: defenderá a la selección chilena en el Mundial de Fútbol 6

A pesar de que en pocos meses más tendrá su partido de despedida, el exdefensa asumió el desafío de representar a Chile en el torneo planetario que se jugará en Alemania este año.

Daniel Ramírez

@socca.chile

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Una leyenda de Universidad de Chile asumió el desafío de representar a La Roja en el Mundial de Fútbol 6, certamen que se disputará entre el 28 de agosto y el 6 de septiembre en la ciudad de Essen, Alemania.

Se trata de Matías Rodríguez, quien hace pocos meses se retiró del fútbol profesional. El exlateral argentino-chileno volverá a las canchas para defender a Chile en esta cita planetaria de fútbol 6, donde participarán 48 selecciones.

“Viviremos una gran experiencia, estoy muy contento y listo para el desafío”, señaló el “Mati”, que además se está preparando para jugar su partido de despedida en el Estadio Nacional, el próximo 17 de octubre.

Marcelo González, director de Socca Chile y gestor de la incorporación de Matías Rodríguez a La Roja de Fútbol 6, agregó: “Nos enorgullece contar con Matías; estamos seguros de que nos sumará muchísimo para obtener buenos resultados”.

El equipo nacional entrena bajo la dirección técnica de Alex Hernández. Entre los nombres destacados del plantel figuran Cristian Arredondo, que fue campeón de futsal con Colo Colo, y también el arquero Pablo Duque, que ha incursionado en el fútbol profesional..

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