;

VIDEO. Alcalde de Olmué acusa hostigamiento del diputado Javier Olivares: “Ha ido tarde en la noche a mi casa”

Jorge Jil Herrera acusó una supuesta persecución del parlamentario y cuestionó sus críticas a la respuesta municipal durante la emergencia.

Juan Castillo

Agencia Uno

Agencia Uno

El alcalde de Olmué, Jorge Jil Herrera, acusó al diputado Javier Olivares de mantener una conducta de hostigamiento en su contra, luego de una serie de cuestionamientos públicos a la gestión municipal durante la emergencia provocada por el sistema frontal.

La autoridad comunal aseguró que el parlamentario habría concurrido tanto a su domicilio como a dependencias municipales para exigir ser atendido.

“Él ha ido tarde en la noche a mi casa, cuando uno ya está descansando, después de las 11 de la noche, a molestar. Ha venido acá al municipio, sin tener las atribuciones, a exigir, sin avisar, que yo lo atienda”, afirmó.

Revisa también:

ADN

“Es la gota que rebalsó el vaso”

Jil Herrera sostuvo que decidió responder luego de que el diputado cuestionara la presencia del municipio durante la emergencia. “Decir que la Municipalidad de Olmué no existe, que no hay una administración presente en la emergencia, cuando los vecinos saben que nosotros, con nuestro equipo, damos lo mejor de sí en terreno, es la gota que rebalsó el vaso”, declaró.

A través de sus redes sociales, el alcalde insistió en que las actuaciones que atribuye a Olivares excederían la fiscalización parlamentaria. “Ir a molestar a mi hogar tarde por la noche, presentarse en el municipio a exigir atención sin atribuciones y atacar nuestro trabajo desde un escritorio no es fiscalizar, sino no entender el verdadero rol parlamentario”, escribió.

El jefe comunal también respondió a las críticas relacionadas con los cortes de electricidad y afirmó que las podas cercanas a líneas de alta tensión corresponden legalmente a Chilquinta. Según planteó, las intervenciones de baja tensión que dependen del municipio no serían las responsables de las interrupciones del suministro.

Finalmente, Jil Herrera pidió avanzar en una regulación para que las compañías eléctricas paguen por utilizar bienes nacionales de uso público mediante la instalación de postes.

Este nuevo enfrentamiento se produce semanas después de que Javier Olivares fuera agredido en una actividad realizada en un club deportivo de Olmué, donde recibió golpes y su asesor también resultó lesionado.

Contenido patrocinado

Alerta por estafas durante las lluvias: Advierten ciberdelitos con falsos bonos y ayudas estatales

Alerta por estafas durante las lluvias: Advierten ciberdelitos con falsos bonos y ayudas estatales

¿Cómo ayudar a las familias afectadas por el sistema frontal? Revisa dónde donar y cómo aportar

¿Cómo ayudar a las familias afectadas por el sistema frontal? Revisa dónde donar y cómo aportar

Lanzan Red Esperanza: el sitio web gratuito que permite reportar emergencias y coordinar ayuda durante el temporal en Chile

Lanzan Red Esperanza: el sitio web gratuito que permite reportar emergencias y coordinar ayuda durante el temporal en Chile

Nació entre el caos, vendió 30 millones de copias y cambió el rock para siempre: se cumplen 39 años del debut más salvaje de la historia

Nació entre el caos, vendió 30 millones de copias y cambió el rock para siempre: se cumplen 39 años del debut más salvaje de la historia

¿Por qué tu perfume deja de olerte tan rápido? La explicación tiene que ver con tu cerebro, no con la fragancia

¿Por qué tu perfume deja de olerte tan rápido? La explicación tiene que ver con tu cerebro, no con la fragancia

La plataforma que busca coordinar ayuda ciudadana durante las inundaciones provocadas por el sistema frontal

La plataforma que busca coordinar ayuda ciudadana durante las inundaciones provocadas por el sistema frontal

Hwang In Yeop regresa a Chile 2026: así será su nuevo fanmeeting &#039;To You&#039;

Hwang In Yeop regresa a Chile 2026: así será su nuevo fanmeeting 'To You'

El inesperado récord del Mundial 2026 que marcó Chile sin necesidad de jugar un solo partido

El inesperado récord del Mundial 2026 que marcó Chile sin necesidad de jugar un solo partido

Querido cantante confirma nacimiento de su hija: &#039;No se imaginan la felicidad que tenemos en casa&#039;

Querido cantante confirma nacimiento de su hija: 'No se imaginan la felicidad que tenemos en casa'

Ozuna en Chile 2026: cuándo es el concierto en Movistar Arena y cómo comprar entradas para &#039;Una Aventura World Tour&#039;

Ozuna en Chile 2026: cuándo es el concierto en Movistar Arena y cómo comprar entradas para 'Una Aventura World Tour'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad