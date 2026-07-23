El alcalde de Olmué, Jorge Jil Herrera, acusó al diputado Javier Olivares de mantener una conducta de hostigamiento en su contra, luego de una serie de cuestionamientos públicos a la gestión municipal durante la emergencia provocada por el sistema frontal.

La autoridad comunal aseguró que el parlamentario habría concurrido tanto a su domicilio como a dependencias municipales para exigir ser atendido.

“Él ha ido tarde en la noche a mi casa, cuando uno ya está descansando, después de las 11 de la noche, a molestar. Ha venido acá al municipio, sin tener las atribuciones, a exigir, sin avisar, que yo lo atienda”, afirmó.

“Es la gota que rebalsó el vaso”

Jil Herrera sostuvo que decidió responder luego de que el diputado cuestionara la presencia del municipio durante la emergencia. “Decir que la Municipalidad de Olmué no existe, que no hay una administración presente en la emergencia, cuando los vecinos saben que nosotros, con nuestro equipo, damos lo mejor de sí en terreno, es la gota que rebalsó el vaso”, declaró.

A través de sus redes sociales, el alcalde insistió en que las actuaciones que atribuye a Olivares excederían la fiscalización parlamentaria. “Ir a molestar a mi hogar tarde por la noche, presentarse en el municipio a exigir atención sin atribuciones y atacar nuestro trabajo desde un escritorio no es fiscalizar, sino no entender el verdadero rol parlamentario”, escribió.

El jefe comunal también respondió a las críticas relacionadas con los cortes de electricidad y afirmó que las podas cercanas a líneas de alta tensión corresponden legalmente a Chilquinta. Según planteó, las intervenciones de baja tensión que dependen del municipio no serían las responsables de las interrupciones del suministro.

Finalmente, Jil Herrera pidió avanzar en una regulación para que las compañías eléctricas paguen por utilizar bienes nacionales de uso público mediante la instalación de postes.

Este nuevo enfrentamiento se produce semanas después de que Javier Olivares fuera agredido en una actividad realizada en un club deportivo de Olmué, donde recibió golpes y su asesor también resultó lesionado.