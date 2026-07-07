“Yo soy bisexual, completamente asumida, ya tuve dos relaciones con mujeres. No tengo ningún tabú con eso”

Julia Fernandes protagonizó una íntima conversación con Karla Constant en Vecinos al Límite, donde abordó distintos aspectos de su vida personal, desde su infancia en Brasil hasta su orientación sexual y las características que espera encontrar en una pareja.

La modelo brasileña recordó que creció en el pantanal amazónico, en una familia de campo, y que desde muy joven comenzó a construir su camino de manera independiente. Según relató, llegó al modelaje a los 15 años y desde entonces buscó abrirse paso fuera de su entorno de origen.

Durante la conversación, Fernandes reconoció que sus expectativas de vida eran distintas a lo que finalmente ocurrió. “Esperaba a esta altura de mi vida, a los 31 años, tener una familia, hijos y vivir en una mansión en París. Pero estoy contenta de lo que he obtenido. Vengo de una familia muy pobre, y siempre quise viajar y conocer todo”, expresó.

Luego, la participante del reality de Canal 13 habló abiertamente sobre su orientación sexual. “Soy bisexual totalmente asumida, he tenido dos relaciones con mujeres. No tengo tabú. Yo estoy abierta a conocer chicas, chicos. Me gusta la persona, lo que me entrega y, principalmente, si me hace feliz y me acompaña”, afirmó.

“Soy una mujer muy independiente desde chica. Mantengo a toda mi familia. Respeto mucho mi trabajo. Encuentro que lo hago súper bien”, señaló.

En esa línea, explicó que busca una pareja que esté en una etapa similar a la suya. “Que también trabaje, que también tenga lo suyo. También quiero a una persona cien por ciento para mí y yo sea su mundo”, indicó, agregando que, al estar sola en Chile, tiende a entregar mucho en sus relaciones.

Fernandes también describió con humor a su hombre ideal. “Yo quiero un hombre que solo tenga atención para mí, lindo, que sea más joven que yo, por lo menos algunos meses”, dijo.

Finalmente, cerró la conversación con una respuesta cargada de ironía: “Mi hombre perfecto debe tratarme como una reina, que tuviera solo ojos para mí. Puede tener amigas, puede hacer de todo. Quiero un trato de reina, no menos que eso. Que sea más gordito. Que tenga un bigote, me encantan los bigotes. Un par de mansiones, un jet privado, un helicóptero, ojalá una isla privada”.