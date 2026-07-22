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Un nuevo arquero extranjero entra en el radar de Colo Colo tras la caída de Mele: fue campeón en Argentina

Tras la frustrada llegada del portero uruguayo, Blanco y Negro ya analiza nuevas alternativas para reforzar el arco del “Cacique”.

Periodista de Radio ADN desde 2022. Forma parte del equipo de Deportes como redactor web, donde cubre la actualidad del fútbol, tenis y otras disciplinas.Bastián Lizama

Cristián Alvarado

Instagram @luisingolotti

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Colo Colo sufrió un duro golpe en el mercado de fichajes. Cuando la llegada de Santiago Mele parecía prácticamente encaminada, el portero uruguayo finalmente descartó su arribo al cuadro albo y decidió continuar su carrera en Independiente.

Ante este escenario, Blanco y Negro reactivó de inmediato la búsqueda de un arquero para el segundo semestre y, durante las últimas horas, surgió un nuevo candidato que asoma como alternativa para reforzar el arco del “Cacique”.

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Según información de ADN Deportes, la dirigencia de los albos tiene en carpeta a Luis Ingolotti, arquero argentino de 26 años que pertenece a Atlético Tucumán, elenco de la Primera División trasandina.

Ingolotti debutó con la camiseta de Aldosivi y también registra pasos por Gimnasia y Esgrima de La Plata y Central Córdoba, equipo con el que se consagró campeón de la Copa Argentina en 2024, torneo en el que además fue elegido como el mejor jugador.

En la presente temporada, el guardameta ha disputado 17 partidos entre el Torneo Apertura y la Copa Argentina, registrando 20 goles en contra y seis vallas invictas.

Por ahora, resta esperar si Colo Colo avanzará con una oferta formal por Ingolotti, mientras se evalúan otras alternativas en el mercado. Entre los nombres que siguen en evaluación aparece Vozinha, arquero de Cabo Verde que destacó en el Mundial 2026, aunque aún no existe una propuesta concreta por parte de Blanco y Negro.

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