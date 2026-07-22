Suspensión de clases confirmada para este jueves 23 y viernes 24 de julio en Chile: todas las comunas que pausan actividades por lluvias
El Ministerio de Educación (Mineduc) informó medidas preventivas debido a los efectos del sistema frontal, acotando la cantidad de establecimientos que no funcionarán.
La suspensión de clases continuará este jueves 23 y viernes 24 de julio en algunos recintos educacionales de Chile, debido a las dificultades provocadas por las lluvias del sistema frontal que afectó al Norte Chico durante los últimos días.
La medida fue informada por el Ministerio de Educación (Mineduc) y regirá en establecimientos públicos y privados de educación parvularia, básica y media.
La idea es resguardar a las comunidades educativas.
Suspensión de clases jueves 23 y viernes 24 de julio en Chile: todas las comunas confirmadas
Según el Mineduc, las clases se mantendrán suspendidas este jueves y viernes en las 15 comunas de la Región de Coquimbo.
La medida incluye a:
- La Serena
- Coquimbo
- Andacollo
- La Higuera
- Vicuña
- Paihuano
- Ovalle
- Combarbalá
- Monte Patria
- Punitaqui
- Río Hurtado
- Illapel
- Canela
- Los Vilos
- Salamanca
En la Región de Atacama, la suspensión también se aplicará en la Provincia del Huasco, que considera las comunas de:
- Huasco
- Vallenar
- Freirina
- Alto del Carmen
Además, la autoridad confirmó que la medida regirá en la comuna de Tierra Amarilla.
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