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Suspensión de clases confirmada para este jueves 23 y viernes 24 de julio en Chile: todas las comunas que pausan actividades por lluvias

El Ministerio de Educación (Mineduc) informó medidas preventivas debido a los efectos del sistema frontal, acotando la cantidad de establecimientos que no funcionarán.

Javier Méndez

Agencia Uno

Agencia Uno / Pablo Ovalle

La suspensión de clases continuará este jueves 23 y viernes 24 de julio en algunos recintos educacionales de Chile, debido a las dificultades provocadas por las lluvias del sistema frontal que afectó al Norte Chico durante los últimos días.

La medida fue informada por el Ministerio de Educación (Mineduc) y regirá en establecimientos públicos y privados de educación parvularia, básica y media.

La idea es resguardar a las comunidades educativas.

Suspensión de clases jueves 23 y viernes 24 de julio en Chile: todas las comunas confirmadas

Según el Mineduc, las clases se mantendrán suspendidas este jueves y viernes en las 15 comunas de la Región de Coquimbo.

La medida incluye a:

  • La Serena
  • Coquimbo
  • Andacollo
  • La Higuera
  • Vicuña
  • Paihuano
  • Ovalle
  • Combarbalá
  • Monte Patria
  • Punitaqui
  • Río Hurtado
  • Illapel
  • Canela
  • Los Vilos
  • Salamanca

En la Región de Atacama, la suspensión también se aplicará en la Provincia del Huasco, que considera las comunas de:

  • Huasco
  • Vallenar
  • Freirina
  • Alto del Carmen

Además, la autoridad confirmó que la medida regirá en la comuna de Tierra Amarilla.

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