Suspensión de clases confirmada para este jueves 23 y viernes 24 de julio en Chile: todas las comunas que pausan actividades por lluvias

La suspensión de clases continuará este jueves 23 y viernes 24 de julio en algunos recintos educacionales de Chile, debido a las dificultades provocadas por las lluvias del sistema frontal que afectó al Norte Chico durante los últimos días.

La medida fue informada por el Ministerio de Educación (Mineduc) y regirá en establecimientos públicos y privados de educación parvularia, básica y media.

La idea es resguardar a las comunidades educativas.

Suspensión de clases jueves 23 y viernes 24 de julio en Chile: todas las comunas confirmadas

Según el Mineduc, las clases se mantendrán suspendidas este jueves y viernes en las 15 comunas de la Región de Coquimbo.

La medida incluye a:

La Serena

Coquimbo

Andacollo

La Higuera

Vicuña

Paihuano

Ovalle

Combarbalá

Monte Patria

Punitaqui

Río Hurtado

Illapel

Canela

Los Vilos

Salamanca

En la Región de Atacama, la suspensión también se aplicará en la Provincia del Huasco, que considera las comunas de:

Huasco

Vallenar

Freirina

Alto del Carmen

Además, la autoridad confirmó que la medida regirá en la comuna de Tierra Amarilla.