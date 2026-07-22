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Tras zanjar disputa PS y PDG: estos son los parlamentarios que integrarán la Comisión Mixta por megarreforma

Con 69 votos a favor, la Sala despachó la propuesta definitiva para la instancia que deberá destrabar el proyecto de Reconstrucción Nacional.

Mario Vergara

Agencia Uno

Agencia Uno

La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó este miércoles la nómina definitiva de los parlamentarios que conformarán la Comisión Mixta, instancia encargada de resolver el único artículo que permanece pendiente dentro del proyecto de Reconstrucción Nacional, iniciativa también conocida como “megarreforma”.

La propuesta logró avanzar de manera favorable en la Sala tras recibir 69 votos a favor y 62 en contra, superando así el revés sufrido durante la jornada del martes, cuando una primera lista de integrantes fue rechazada por los parlamentarios.

La disputa se dio por el quinto cupo, ya que tanto el PS como el PDG reclamaban que les correspondía poner el nombre, esto, por la distribución de fuerzas dentro de la Corporración. Finalmente, el cupo se lo quedó el socialista Daniel Manouchehri.

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El grupo de legisladores tendrá una misión específica y acotada: zanjar la norma referida a la compensación económica que recibirían los municipios a raíz de la exención del pago de contribuciones para los adultos mayores de 65 años. Cabe recordar que esta disposición debió pasar a esta instancia técnica debido a que no logró alcanzar el quórum requerido durante su votación previa en la Cámara.

Para destrabar este conflicto, la Comisión Mixta quedó conformada por los siguientes parlamentarios:

  • Por la Cámara de Diputadas y Diputados: Diego Schalper (RN), Agustín Romero (Republicano), Flor Weisse (UDI), Jorge Brito (Frente Amplio) y Daniel Manouchehri (PS).
  • Por el Senado: Javier Macaya (UDI), María José Gatica (RN), Daniella Cicardini (PS), Paulina Vodanovic (PS) y Rodolfo Carter (IND-REP).

Los próximos pasos

Una vez que los diez parlamentarios debatan la norma en cuestión y la Comisión Mixta logre aprobar su informe definitivo, el texto deberá regresar a ambas salas. Tanto la Cámara Baja como el Senado tendrán que ratificar este documento para que el proyecto quede, finalmente, despachado a ley.

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