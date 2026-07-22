Sistema frontal en Chile: expertos advierten que reconstrucción tras sistema frontal exigirá más recursos

Los daños provocados por el sistema frontal abrieron una nueva discusión sobre el financiamiento de la reconstrucción en Chile.

Aunque todavía no existe un catastro definitivo, la recuperación deberá considerar viviendas, carreteras, servicios básicos, infraestructura agrícola y pérdidas económicas derivadas de los cortes de conectividad y abastecimiento.

El abogado Cristián Reyes, socio del estudio Aninat, sostuvo que la megarreforma y otras medidas impulsadas por el Gobierno podrían contribuir a financiar una parte importante de estos trabajos. Sin embargo, recordó que también existe la facultad del “2% constitucional”, que permite autorizar gastos no contemplados en el Presupuesto ante calamidades públicas.

“Dicho mecanismo podría resultar insuficiente para cubrir la totalidad de los costos de reparación y reconstrucción”, advirtió.

Reconstrucción, impuestos y el impacto en el bolsillo

La legislación presupuestaria ya contempla recursos y mecanismos especiales para responder a emergencias, incluidos fondos asignados a gobiernos regionales y procedimientos abreviados de contratación. No obstante, algunas medidas de la megarreforma tienen efectos principalmente macroeconómicos y de mediano plazo, por lo que no necesariamente resolverán las necesidades financieras inmediatas.

Para María José Escudero, directora de Incidencia y Desarrollo de Fundación Ronda, aún es posible elaborar solo una estimación inicial. “La reconstrucción no debe entenderse únicamente como un gasto”, afirmó, destacando que, mediante alianzas público-privadas, también puede generar empleo local, movilizar la construcción y reactivar las economías afectadas.

Escudero planteó que el financiamiento debería combinar recursos extraordinarios del Estado, reasignaciones, cooperación internacional, aportes privados y créditos multilaterales. También advirtió que una rebaja del impuesto corporativo solo sería justificable si se traduce en inversiones verificables, contratación local y empleos de calidad, ya que una menor carga tributaria no garantiza por sí sola recursos para la emergencia.

Los especialistas coincidieron en que los cortes de rutas podrían encarecer alimentos, combustibles, transporte y materiales de construcción. A la vez, la recuperación demandará mano de obra y servicios en territorios económicamente debilitados, mientras algunas medidas de recaudación inmediata de la megarreforma podrían aportar recursos en los próximos meses.