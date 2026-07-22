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FOTOS. Impactante estado de Nicolás Maduro a seis meses de su detención: bocetos revelan su apariencia ante tribunal de EE.UU.

Las ilustraciones de la audiencia en Manhattan muestran al exmandatario venezolano con un aspecto más delgado, mientras enfrenta cargos federales.

Martín Neut

Dibujos revelan el estado de Nicolás Maduro

Dibujos revelan el estado de Nicolás Maduro / XNY/Star Max

La justicia estadounidense fijó para el 1 de junio de 2027 el inicio del juicio contra Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, en la causa federal que enfrentan por delitos asociados al narcotráfico.

La fecha fue definida por el juez Alvin Hellerstein, de la corte federal de Manhattan, durante una audiencia que se extendió por 13 minutos.

El elemento que más llamó la atención de la comparecencia fueron los bocetos judiciales realizados por la artista Jane Rosenberg y difundidos por Reuters, donde se observa a Maduro y Flores con uniformes penitenciarios color caqui y lentes.

El aspecto de Maduro y su esposa

Las ilustraciones generaron atención por el aspecto físico del exmandatario venezolano y su esposa, quienes aparecen con una apariencia más delgada que la mostrada en sus últimas apariciones públicas.

Maduro llegó a la sala junto a su esposa sin esposas y con zapatillas deportivas. Según NBC News, saludó al juez con un “Good Morning” y luego hizo un gesto hacia sus abogados y otras personas presentes. Flores, en tanto, no realizó declaraciones durante la audiencia.

El exmandatario venezolano fue trasladado a Nueva York tras su captura en un operativo estadounidense realizado en Caracas a comienzos de este año. Enfrenta cargos por narcoterrorismo, tráfico de drogas y posesión de armas.

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