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“Impresentable”: alcaldesa de La Serena advierte que falta de agua potable podría extenderse hasta el sábado

Daniela Norambuena sostuvo que el plan de emergencia “no funcionó”.

Ruth Cárcamo

Agencia UNO | Imagen referencial

Agencia UNO | Imagen referencial / Agencia Uno

La crisis por la falta de agua potable podría extenderse por varios días más en La Serena. Así lo advirtió la alcaldesa Daniela Norambuena, en medio de los efectos que ha dejado el sistema frontal en la comuna.

Cabe recordar que el suministro permanece interrumpido tanto en La Serena como en Coquimbo, lo que ha obligado a los habitantes a abastecerse mediante camiones aljibe y estanques de emergencia.

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En ese contexto, la jefa comunal calificó como “impresentable” la situación. “Hoy el plan de emergencia no funcionó. Tenemos casi 200 puntos de agua que ellos dispusieron como empresa sanitaria, pero lamentablemente muchos de ellos están vacíos”, señaló.

¿Hasta cuándo se extenderá el corte de agua?

Norambuena también indicó que la reposición del servicio no sería inmediata. “Lo más probable es que el agua se reponga recién el día sábado”, agregó.

Mientras se normaliza el suministro, numerosos vecinos han debido buscar alternativas para enfrentar la emergencia, recurriendo principalmente a la compra de agua embotellada.

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