La U adelanta a su próximo refuerzo: “Hemos conversado con su club, hay un interés real por él”

Gonzalo Reyna fue presentado oficialmente como nuevo refuerzo de Universidad de Chile. El extremo argentino de 19 años llegó cedido desde Racing de Avellaneda y, por ahora, es la única incorporación de los azules de cara al segundo semestre.

En medio de la conferencia de prensa en el Centro Deportivo Azul, el gerente deportivo Manuel Mayo respondió las preguntas de los medios y adelantó los próximos movimientos del club en el presente mercado de pases.

“Sí, van a llegar más refuerzos, es lo que hemos planificado. Estamos trabajando con Fernando (Gago) muy de la mano. Como club y como cuerpo técnico analizamos los aspectos a mejorar de una manera muy similar", afirmó Mayo.

En esa línea, reconoció que el defensa uruguayo Valentín Gauthier podría transformarse en el segundo fichaje de la U: “Es verdad que hemos conversado con su club, no hay nada cerrado, faltan aspectos, pero es uno de los jugadores que nos interesa, como también hemos estado conversando con otros y analizando otros”.

“Pero sí es verdad que hay un interés real del club sobre él y esperaremos a ver si se cierra él u otros refuerzos, pero van a llegar más refuerzos y esperamos tenerlos lo antes posible acá“, remarcó.

Además, Mayo defendió su gestión al ser cuestionado por los refuerzos que han arribado a la U en los últimos mercados. “Salvo a Poblete (Israel), al resto de los 11 titulares los hemos contratado todos nosotros. ¿Eso es un fracaso? Hay errores y nos hacemos cargo, pero decir que todos los refuerzos no han funcionado está mal, porque no ha sido así“, sentenció.