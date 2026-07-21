;

La U adelanta a su próximo refuerzo: “Hemos conversado con su club, hay un interés real por él”

El gerente deportivo de Azul Azul, Manuel Mayo, reconoció que el defensa uruguayo Valentín Gauthier podría convertirse en la segunda incorporación de Universidad de Chile de cara al segundo semestre.

Periodista de Radio ADN desde 2022. Forma parte del equipo de Deportes como redactor web, donde cubre la actualidad del fútbol, tenis y otras disciplinas.Bastián Lizama

Agencia Uno

Agencia Uno / FOTO: LUKAS SOLIS / AGENCIAUNO

Gonzalo Reyna fue presentado oficialmente como nuevo refuerzo de Universidad de Chile. El extremo argentino de 19 años llegó cedido desde Racing de Avellaneda y, por ahora, es la única incorporación de los azules de cara al segundo semestre.

En medio de la conferencia de prensa en el Centro Deportivo Azul, el gerente deportivo Manuel Mayo respondió las preguntas de los medios y adelantó los próximos movimientos del club en el presente mercado de pases.

Revisa también:

ADN

“Sí, van a llegar más refuerzos, es lo que hemos planificado. Estamos trabajando con Fernando (Gago) muy de la mano. Como club y como cuerpo técnico analizamos los aspectos a mejorar de una manera muy similar", afirmó Mayo.

En esa línea, reconoció que el defensa uruguayo Valentín Gauthier podría transformarse en el segundo fichaje de la U: “Es verdad que hemos conversado con su club, no hay nada cerrado, faltan aspectos, pero es uno de los jugadores que nos interesa, como también hemos estado conversando con otros y analizando otros”.

“Pero sí es verdad que hay un interés real del club sobre él y esperaremos a ver si se cierra él u otros refuerzos, pero van a llegar más refuerzos y esperamos tenerlos lo antes posible acá“, remarcó.

Además, Mayo defendió su gestión al ser cuestionado por los refuerzos que han arribado a la U en los últimos mercados. “Salvo a Poblete (Israel), al resto de los 11 titulares los hemos contratado todos nosotros. ¿Eso es un fracaso? Hay errores y nos hacemos cargo, pero decir que todos los refuerzos no han funcionado está mal, porque no ha sido así“, sentenció.

Contenido patrocinado

No los dejes bajo la lluvia: Revisa las comunas con refugios de animales y centros de acopio para protegerlos

No los dejes bajo la lluvia: Revisa las comunas con refugios de animales y centros de acopio para protegerlos

&#039;Pasé el duelo dentro de mi matrimonio... Solo lo veo como el papá de mis hijos y nada más&#039;

'Pasé el duelo dentro de mi matrimonio... Solo lo veo como el papá de mis hijos y nada más'

&#039;Ya no siento lo mismo que antes. Solo lo veo como...&#039;: La confesión que remeció a una de las parejas más polémicas de Volverías con tu Ex 2

'Ya no siento lo mismo que antes. Solo lo veo como...': La confesión que remeció a una de las parejas más polémicas de Volverías con tu Ex 2

La banda chilena que conquista con un himno a la autenticidad adelanta su esperado primer disco

La banda chilena que conquista con un himno a la autenticidad adelanta su esperado primer disco

Cómo secar correctamente el cabello en invierno para evitar daños y controlar el frizz

Cómo secar correctamente el cabello en invierno para evitar daños y controlar el frizz

La razón por la que las personas no deben confiar ciegamente en los pronósticos del tiempo

La razón por la que las personas no deben confiar ciegamente en los pronósticos del tiempo

Tomorrowland 2026: Así puedes ver el festival desde Chile

Tomorrowland 2026: Así puedes ver el festival desde Chile

Fallece a los 81 años icónica actriz de &#039;Mi pobre Angelito 2&#039; y ganadora de premio Óscar

Fallece a los 81 años icónica actriz de 'Mi pobre Angelito 2' y ganadora de premio Óscar

Alerta por 43 puntos críticos tras lluvia en la Región Metropolitana: Aumentan las precipitaciones

Alerta por 43 puntos críticos tras lluvia en la Región Metropolitana: Aumentan las precipitaciones

&#039;Dicen que la echaron por cochina...&#039;: Sergio Rojas revela supuesto despido de figura de la televisión nacional

'Dicen que la echaron por cochina...': Sergio Rojas revela supuesto despido de figura de la televisión nacional

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad